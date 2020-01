"Trên sân khấu, tôi quên mình là ai"

Cuối tuần qua, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn vừa có buổi diễn, phục vụ khán giả BR-VT tại cà phê Art Mio (11, Lê Văn Tám, TP. Vũng Tàu). Gần 200 khán giả đã được chìm đắm trong không gian tràn ngập âm điệu những bản nhạc được yêu thích của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Phó Đức Phương… Khi diễn một mình, lúc anh ngẫu hứng song tấu cùng con gái An Trần khiến khán giả phấn khích. Trao đổi với phóng viên, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết:

- Tôi chơi kèn saxophone từ năm 9 tuổi và đã có hơn 40 năm gắn bó với cây kèn, đi diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ. Tôi cũng có vài lần diễn tại BR-VT, nhưng ở không gian khác rộng hơn. Hôm nay, khán phòng nhỏ, nhưng tôi thấy thích, cảm giác như mình được gần khán giả hơn, tôi có thể thấy rõ từng ánh mắt, nét mặt của khán giả, thấy được họ cổ vũ như thế nào, cảm nhận khi mình biểu diễn ra sao... Tôi vô cùng xúc động khi dù buổi diễn kéo dài đến hơn 23 giờ, nhưng khán giả vẫn ở lại đến phút cuối. Đó là nguồn động viên rất lớn đối với tôi.

Hai cha con nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn-An Trần phối hợp trình diễn những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên.

* Nhìn phong thái của anh trên sân khấu, ít ai biết rằng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chỉ còn một con mắt và một quả thận. Anh đã vượt qua những biến cố đó như thế nào?

- Khi 13 tuổi, tôi bị nhiễm một loại virus khiến mắt trái hỏng hoàn toàn. Nhưng lúc ấy, tôi chưa đủ lớn để hiểu sự mất mát khi thiếu đi một con mắt nên tôi chấp nhận điều đó một cách bình thường. Năm 36 tuổi, tôi nhận tin dữ khi biết mình bị hư cả 2 quả thận. Tôi thậm chí đã nghĩ đến cái chết, chỉ thương vợ và 2 con còn nhỏ dại. Rồi tôi được anh trai tặng 1 quả thận. Mỗi ngày tôi vẫn phải uống cả nắm thuốc, nhưng tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc vì mình còn sống, khỏe mạnh, hạnh phúc vì được chơi nhạc trên sân khấu. Còn một ngày để sống, để biểu diễn, tôi vẫn vui. Với tôi, âm nhạc là cuộc sống. Trên sân khấu, tôi luôn quên ngay cả bản thân mình.

* Trong đêm diễn, màn “song tấu” của anh và con gái An Trần đã tạo nên sự thích thú cho khán giả. Anh có định hướng gì cho con gái?

- Tôi có 2 người con, con trai lớn năm nay 24 tuổi, còn An Trần 15 tuổi. Khi An còn nhỏ, tôi hướng con học piano, dù con luôn nói muốn chơi kèn saxophone. Một lần tôi đi diễn 2 tháng, khi về nhà, con gái đã biết thổi bài “Bèo dạt mây trôi”. Hóa ra xin ba không được, con bé nhờ anh trai dạy thổi kèn saxophone. Thấy con đam mê, tôi đã đồng ý cho con theo đuổi môn nghệ thuật này. Năm 2013, khi An mới 9 tuổi, cháu đã cùng tôi hòa tấu trong show Dấu ấn. Năm ngoái, cháu được học bổng vào trường Idyllwird Art Academy (Mỹ), chuyên ngành âm nhạc. Hiện cháu về nghỉ đông với ba mẹ và chuẩn bị trở lại Mỹ tiếp tục học. Tôi định hướng chứ không ép con. Cháu còn 7 năm du học, sau đó sẽ tự đi bằng đôi chân và niềm đam mê của mình.

* Ngoài kèn saxophone, khán giả còn bất ngờ vì anh là người mê nhạc jazz, hát nhạc jazz rất hay với chất giọng khàn đặc trưng. Tuy nhiên, nhạc jazz không chỉ kén người hát mà còn kén khán giả, làm sao để anh mang jazz đến gần người nghe?

- Tôi làm mọi việc theo sở thích cá nhân. Tôi yêu saxophone và cũng yêu nhạc jazz nên năm 2004, tôi khai trương CLB Jazz Sax n’ Art (tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh) và đến nay, đây vẫn là điểm hẹn nghệ thuật cho người yêu jazz trong nước lẫn quốc tế. Tôi còn thành lập Saigon Bigband - dàn nhạc jazz có quy mô chuẩn mực và hiện vẫn duy trì hoạt động. Jazz kén khách, nhưng tôi không nghĩ rằng jazz chỉ dành cho người nước ngoài. Vì vậy, tôi chuyển thể một số ca khúc của Việt Nam như: Bèo dạt mây trôi, Qua cầu gió bay, Người ơi người ở đừng về… qua phong cách jazz và được khán giả đón nhận. Đó cũng là cách tôi đưa jazz gần đến khán giả Việt Nam.

Trần Mạnh Tuấn (SN 1970), là nghệ sĩ saxophone nổi tiếng của Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, năm 2002, anh chuyển từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Anh được mọi người biết đến như là một nhạc sĩ, hòa âm và là nhà sản xuất âm nhạc. Anh là một trong những nhạc công chơi saxophone đầu tiên và duy nhất được đề cử 5 lần tại giải thưởng Cống hiến (Giải thưởng âm nhạc Việt Nam do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức).

* Trong năm 2020, anh có dự định gì mới?

- Tôi đã có 19 CD, 3 DVD cá nhân, 20 ca khúc sáng tác, nhiều chương trình lớn nhỏ và năm nào cũng ra album (cười). Năm nay, tôi cũng có một vài dự định nhưng xin phép chưa bật mí, hy vọng khán giả sẽ đón nhận và yêu quý các sản phẩm mới của Trần Mạnh Tuấn như từ trước đến giờ vẫn vậy. Sau buổi diễn hôm nay, tôi cảm thấy yêu quý khán giả Vũng Tàu quá nên sẽ sớm trở lại khi có dịp.

* Xin cảm ơn anh!

DIỄM QUỲNH (Thực hiện)