Không chủ quan với lửa

Thời gian này, khu vực Nam Bộ đang vào cao điểm mùa khô. Nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư, nhà xưởng là rất cao. Thực tế, một số vụ cháy nhà trong thời gian gần đây đã gây nhiều thiệt hại về người và của. Nguyên nhân chủ yếu được các cơ quan chức năng chỉ ra là do sự bất cẩn của con người như: hệ thống dây điện câu móc chằng chịt, không bảo đảm an toàn; để vật dễ cháy gần nguồn gây cháy; thắp nhang, đốt vàng mã; đốt rác nhưng bất cẩn dẫn đến cháy lan vào nhà.

Bên cạnh đó, công tác chữa cháy, cứu người gặp nhiều khó khăn vì nhà thường chỉ có một cửa ra vào duy nhất, trong khi một số khu dân cư có lối thoát hiểm phía sau nhưng người dân lại làm hàng rào, xây dựng tường kiên cố chiếm làm sở hữu riêng, càng khiến cho thiệt hại về người và của thêm nặng nề khi xảy ra cháy.

Sau mỗi vụ cháy, nhiều người dân vội vàng thuê người lắp đặt thiết bị PCCC, gia cố nhà cửa, thiết bị điện và kiểm tra, đề phòng các nguồn gây cháy. Tuy nhiên, việc làm này chỉ được thực hiện nhất thời theo tâm lý đám đông, khi xảy ra vụ cháy lớn hoặc có liên quan đến địa phương mình chứ chưa trở thành việc làm được duy trì thường xuyên. Khi thông tin về vụ việc lắng xuống, nhiều người lại tiếp tục chủ quan, lơ là.

Chung cư nơi tôi ở là ví dụ. Bình thường, nhiều người dân không mấy chú ý đến việc thực hiện các biện pháp PCCC. Nhiều bình chữa cháy bị trẻ em nghịch phá làm mất chốt, mất cả vòi xịt, vứt chỏng chơ cũng không thấy ai nhắc nhở. Tình trạng hút thuốc lá rồi tiện tay ném mẩu thuốc đang cháy dở qua ban công, cửa sổ còn phổ biến. Thỉnh thoảng, cư dân lại đăng trong nhóm facebook chung cư dòng trạng thái bày tỏ bức xức, lo sợ cùng hình mẩu thuốc lá đang đỏ lửa do ai đó thả từ tầng trên, bị gió đẩy vào ban công nhà dưới. Có khi là ảnh chiếc áo bị cháy, bên cạnh mẩu thuốc. Thậm chí, cách đây chừng 2 năm, một căn hộ trong chung cư đã từng bị cháy đệm, giường mà nguyên nhân là do ai đó ở tầng trên hút thuốc rồi ném mẩu thuốc qua cửa sổ và bay vào tầng dưới. Rất may, gia chủ có nhà nên đám cháy được phát hiện và dập tắt kịp thời, nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Hậu quả do các vụ cháy gây ra thường rất nặng nề về người và của, nhất là khi cháy vào ban đêm và cháy trong các khu dân cư, cơ sở sản xuất. Do vậy, để tránh xảy ra sự cố không đáng tiếc, cần đề cao công tác PCCC. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà là trách nhiệm của toàn dân. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp và yêu cầu về PCCC, triệt tiêu các điều kiện và nguy cơ gây cháy nổ. Chủ đầu tư các dự án khu dân cư, công trình, chung cư phải chấp hành nghiêm việc xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC cũng như các quy định khác về PCCC. Lực lượng cảnh sát PCCC ngoài việc hướng dẫn, tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC cho các cơ quan, đơn vị, DN và người dân còn cần phải tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC. Các cơ quan, đơn vị, DN cần xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của.

Ngọn lửa vô tri, không chừa một ai. Để bảo đảm an toàn, mỗi người, mỗi nhà cần thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác chứ không phải chỉ đến khi xảy ra cháy nổ mới lo thực hiện các biện pháp phòng, chống thì đã muộn!

NGUYỄN ĐỨC