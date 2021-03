Sức trẻ dựng xây quê hương

Hôm nay, 26/3, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931 - 2021). Con người ở tuổi 90 sẽ được coi là “xưa nay hiếm”, đa phần sức đã yếu, chân tay đã chậm chạp và là lúc nghỉ ngơi. Nhưng với một tổ chức là nơi tập hợp tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã và đang không ngừng tự đổi mới để thích nghi thời cuộc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của thanh niên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Thấm nhuần lời dạy của Người, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn thể hiện sức trẻ, tiên phong trên mọi lĩnh vực, dám nghĩ, dám làm, dấn thân vào những nơi gian khó và có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn tổ chức hôm 23/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên”.

Thật vậy, bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình, lực lượng thanh niên đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, làm kinh tế, trong hoạt động văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật, trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Nhiều phong trào do thanh niên khởi xướng và thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nhiều cây cầu khỉ, những tuyến đường gồ ghề, lầy lội đã được bê tông hóa; nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa được xóa mù chữ nhờ các phong trào thanh niên tình nguyện. Những tuyến đường do thanh niên chăm sóc, bảo quản ngày càng xanh, sạch, đẹp. Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương. Số lượng DN do thanh niên làm chủ ngày càng nhiều, đã và đang giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động.

Có thể nói, dấu ấn của thanh niên đã in đậm trên mọi mặt đời sống, xã hội.

Thế nhưng, trước tác động của cơ chế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự du nhập của văn hóa ngoại lai, một bộ phận thanh niên đã bị dao động tư tưởng, mất phương hướng. Một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng, đua đòi, ham chơi, chạy theo lối sống hưởng thụ cá nhân, thực dụng. Một số thanh niên do không chịu học tập, rèn luyện dẫn đến thiếu bản lĩnh và sa đà vào các tệ nạn xã hội, thậm chí là phạm tội.

Do vậy, để thích nghi và phát triển trong tình hình mới, trước hết mỗi thanh niên phải luôn trau dồi đạo đức, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ; chống tâm lý ngại khó, ngại khổ. Những người không thích nghi sẽ bị xã hội đào thải.

Nhưng, chăm lo cho thanh niên, công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Đảng ta đã nhiều lần xác định: Thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

Do vậy, tổ chức Đoàn cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên; không ngừng đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động để thu hút và tập hợp thanh niên. Đồng thời, cần chú ý xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí lành mạnh, bổ ích để thanh niên phát triển toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn, phát huy vai trò trong phát triển bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN ĐỨC