Năm mới, khởi đầu mới!

Những ngày cuối cùng của năm 2020 dần trôi qua, báo hiệu năm mới 2021 đang gõ cửa từng góc phố, từng ngôi nhà. Không khí Xuân mới dần hiển hiện. Khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị đều nhộn nhịp không khí hào hứng, rộn ràng đón chào năm mới và kỳ vọng vào sự đổi thay tích cực bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Năm 2020 đã qua đi với nhiều dấu ấn, nhưng trong đó có 2 dấu ấn đậm nét, có sức ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thứ nhất, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII là một sự kiện chính trị quan trọng, quyết định đến định hướng phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã xác định mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển BR-VT thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh đứng trong top đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người”. Để đạt được các mục tiêu, Nghị quyết cũng xác định 3 khâu đột phá là: Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới; Tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển; Thực hiện hiệu quả mô hình chuyển đổi số và Đề án đô thị thông minh.

Thứ hai, dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm và kéo dài đến cuối năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tốc độ tăng trưởng chậm lại. Những ngành kinh tế bị ảnh hưởng nhiều gồm du lịch, xuất khẩu nông sản, thủy sản, dịch vụ vận tải, cảng biển và một số nhóm ngành công nghiệp may mặc, giày da. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng chịu nhiều tác động, phải điều chỉnh kế hoạch để ứng phó với dịch bệnh. Thế nhưng, bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, sự phối hợp nhịp nhàng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn có những điểm sáng nổi bật. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) trừ dầu khí đạt 3,68%; GRDP bình quân đầu người trừ dầu khí ước khoảng 6.940 USD/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,58%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,11%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,43%; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,1%; giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 4,09%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 4,14%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 5,322 tỷ USD, tăng 6,55%. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được triển khai đầy đủ, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân; chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm còn 0,8%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 0,1%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự - an toàn xã hội được bảo đảm.

Với những thành công đó, tại Kỳ họp thứ 19 diễn ra vào trung tuần tháng 12, HĐND tỉnh khóa VI đã quyết nghị định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) không tính dầu thô và khí đốt bình quân từ 7,6%/năm; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (GRDP bình quân đầu người) không tính dầu thô và khí đốt đến năm 2025 đạt 10.370 USD; Giá trị sản xuất công nghiệp không tính dầu thô và khí đốt tăng từ 9,21%/năm; Doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 10,81%/năm; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng 12,4%/năm…

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025. Năm 2021 cũng là năm tỉnh BR-VT đón chào tuổi 30. Với ý nghĩa đó, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân BR-VT, bằng nhiệt huyết, trí tuệ hãy ra sức thi đua công tác, lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng quê hương BR-VT giàu mạnh, đưa vị thế đất nước lên tầm cao mới.

