Tạo đà cho du lịch cất cánh

Đầu tháng 10 vừa qua, BR-VT đã công bố giới thiệu điểm đến an toàn và kích cầu du lịch. Đây là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tiên phong công bố “điểm đến an toàn”. Dịp này, 7 tỉnh, thành gồm BR-VT, TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai và Tây Ninh đã ký kết Thỏa thuận liên minh kích cầu du lịch “7 địa phương - du lịch an toàn và hấp dẫn”. Theo nội dung ký kết, các địa phương cam kết cùng bắt tay xây dựng các chương trình hành động khôi phục nhanh thị trường du lịch, trong đó lấy khách du lịch nội địa làm trọng tâm. Ngoài ra, còn đặt mục tiêu khai thác khách quốc tế đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam. Qua đó, chuẩn bị khôi phục lại các thị trường khách quốc tế trong bối cảnh Chính phủ đã cho phép thực hiện các chuyến bay thương mại đến 7 quốc gia.

Đây không phải là lần đầu tiên kể từ đầu năm đến nay, BR-VT thực hiện chương trình kích cầu du lịch. Trong lần kích cầu du lịch trước đó, các DN du lịch trên địa bàn tỉnh đã tung ra các sản phẩm giảm giá 20-50%. Và trong đợt kích cầu lần này, các DN sẵn sàng đưa ra gói kích cầu tốt nhất, có thể giảm giá đến 70% nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ khách. Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch, đến nay đã có hơn 300 DN tham gia hưởng ứng. Mỗi DN đưa ra một gói sản phẩm, đặc thù riêng, qua đó tạo sự đa dạng, phong phú để du khách chọn lựa.

Cùng với việc đồng loạt giảm giá, kích cầu du lịch, BR-VT đã vận động 100% nhà hàng, khách sạn và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Với những cách làm này, BR-VT muốn truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng, ngành du lịch của tỉnh không chỉ đón tiếp du khách với những dịch vụ tốt, ưu đãi mà còn là điểm đến rất an toàn, thân thiện.

Việc kiểm soát tốt COVID-19 và thực hiện chương trình kích cầu trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả khả quan cho ngành du lịch khi số lượng khách đến với BR-VT bắt đầu tăng trở lại. Chẳng hạn như TP.Vũng Tàu, từ đầu tháng 10 đến nay, trung bình mỗi tuần đón 20.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với tháng trước đó. Tương tự, tại huyện Côn Đảo từ tháng 10 đến nay, khách du lịch đến Côn Đảo ngày càng tăng. Mỗi ngày các cơ sở lưu trú đón từ 1.200 đến 1.500 khách, cuối tuần lượng khách tăng gấp đôi.

Giai đoạn 2016-2020, tổng doanh thu từ du lịch đạt 67.559 tỉ đồng, tốc độ tăng trường bình quân đạt 10,66%/năm. Với tiềm năng và lợi thế hiện có, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục xác định du lịch là một trong bốn trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, việc tái khởi động kích cầu du lịch là giải pháp cấp bách và thiết thực nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng các dịch vụ du lịch cho toàn ngành hiện nay. Về lâu dài, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển 8 loại hình du lịch chính, bao gồm du lịch hội nghị - hội thảo (MICE), du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch gắn với chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, du lịch gắn liền với các dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn hóa - lịch sử, sinh thái, cộng đồng. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách tổ chức các lớp ứng xử văn minh giao tiếp để nâng cao tác phong chuyên nghiệp giao tiếp xã hội; ngôn ngữ trong giao tiếp…

Với những thành công bước đầu trong kiểm soát dịch COVID-19, chương trình kích cầu du lịch cuối năm được hứa hẹn sẽ kéo theo hoạt động du lịch khởi sắc những tháng cuối năm 2020.

PHAN HÀ