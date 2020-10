Giai đoạn chạy "nước rút"

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện những biện pháp phòng chống dịch, một số ngành kinh tế của tỉnh tăng trưởng chậm lại, trong đó bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch, xuất khẩu nông sản, thủy sản, dịch vụ vận tải, cảng biển và một số nhóm ngành công nghiệp may mặc, giày da… Hầu hết các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng chịu nhiều tác động, đời sống sinh hoạt của người dân ít nhiều bị xáo trộn.

Tuy nhiên bên cạnh đó nền kinh tế - xã hội vẫn có một số điểm sáng. Cụ thể trong 9 tháng qua, dịch vụ cảng trên đà phục hồi đạt tốc độ tăng trưởng 7,54% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vẫn tăng trưởng; tổng vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tăng 33,07% so cùng kỳ; số doanh nghiệp bổ sung tăng vốn tăng 290,79% so cùng kỳ, vốn đăng ký bổ sung tăng 128,78% so cùng kỳ. Từ tháng 8 thu nội địa bắt đầu tăng trưởng dương. 9 tháng, giải quyết việc làm cho 29.373 lượt người.

Theo các chuyên gia, năm 2021 sẽ là năm quan trọng, bởi đây là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, cần xác định năm 2021 sẽ là năm phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Do vậy quý cuối cùng của năm sẽ là khoảng thời gian quan trọng để đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế bằng các giải pháp đồng bộ. Vì vậy thời điểm này, các sở, ngành, địa phương cần rà soát tất cả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ theo lộ trình đã được giao trong kế hoạch năm 2020. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội… Và điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo mọi điều kiện để thúc đẩy xã hội hóa, phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, sẽ tập trung đấu giá các khu đất công để có nguồn vốn đầu tư hạ tầng, phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn; sớm hoàn thiện các thủ tục để khởi công các dự án trọng điểm nhằm tạo nền tảng phát triển vững chắc.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xem đây là nhiệm vụ then chốt để tạo lập, củng cố niềm tin cho DN, nhà đầu tư. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, DN; kiên quyết xử lý, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực, không thực hiện hết trách nhiệm được giao. Tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ kết nối giữa BR-VT với các địa phương trong khu vực. Có các giải pháp, hỗ trợ, khuyến khích DN khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công…

PHƯƠNG ANH