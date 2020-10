Đặt nền móng phát triển du lịch thông minh

Ngày 14/10, Sở Du lịch phối hợp cùng Công ty TNHH QR Guiding triển khai ứng dụng giải pháp mã QR vào số hóa thông tin các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 1 của dự án, đã có 48 điểm đến, khu di tích, bảo tàng... trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Bảo tàng Côn Đảo, Bảo tàng tỉnh, Bạch Dinh, Địa đạo Long Phước, Khu căn cứ Minh Đạm, Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Trường Văn Lương... được lắp đặt mã QR. Với việc gắn mã QR, người dân, du khách dùng điện thoại thông minh quét mã và nhận được liên kết truy cập nhanh vào website thông tin tổng quan, chi tiết điểm đến, hướng dẫn đường đi.

So với việc tra cứu trên internet, thông tin, hình ảnh từ mã QR là chính thống, đầy đủ, được cơ quan chức năng phê duyệt. Đồng thời, việc tích hợp mã QR vào các điểm đến cho phép du khách và người dân có thể tự do tìm hiểu và tham khảo được nhiều thông tin hơn so với các phương thức truyền tải thông tin truyền thống, đặc biệt là đối với những du khách tự do và không có thuyết minh viên hoặc hướng dẫn viên đi cùng. Sau khi hệ thống ứng dụng đi vào hoạt động ổn định, Sở Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh cho phép triển khai lắp mã QR tại các điểm đến, danh thắng, di tích lịch sử còn lại trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, việc đưa vào ứng dụng hệ thống quét mã QR tại các điểm đến là “phát súng đầu tiên” đặt nền móng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động du lịch, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển hoàn chỉnh du lịch thông minh vào cuối năm 2022, đầu năm 2023 mà ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hướng đến.

Thuật ngữ “du lịch thông minh” xuất hiện ở Việt Nam trong khoảng một vài năm trở lại đây, được nhắc đến nhiều khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chính thức diễn ra ở nước ta. Theo đó, du lịch thông minh là du lịch được phát triển trên nền tảng ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin truyền thông nhằm tạo ra những giá trị, lợi ích, dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, doanh nghiệp, cơ quan quản lý du lịch và cộng đồng. Đối với du khách, khi sử dụng các thiết bị thông minh sẽ có thể tìm hiểu thông tin về các điểm đến, tự liên hệ đặt và thanh toán dịch vụ, thậm chí có thể tự mình thiết kế xây dựng chương trình tour... Đối với các doanh nghiệp du lịch, sẽ dễ dàng kết nối, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến du khách và dễ dành xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, sẽ dễ dàng nắm bắt được xu hướng du lịch, hành vi... từ đó xây dựng và ban hành các chính sách để phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách.

Với những ưu thế nói trên, phát triển du lịch thông minh là xu thế tất yếu của tương lai, nhằm tạo ra một diện mạo mới cho ngành du lịch Việt Nam. Là một trong những địa phương có thế mạnh về du lịch, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cũng không nằm ngoài xu thế phát triển du lịch thông minh nhằm tạo sức cạnh tranh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Việc áp dụng hệ thống quét mã QR tại các điểm đến mà ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu vừa triển khai chỉ là bước đi đầu tiên, con đường xây dựng hoàn chỉnh hệ thống du lịch thông minh vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hy vọng rằng từ bước đi đầu tiên này, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng, các app, phương tiện thanh toán... để sẵn sàng tiếp cận, thích ứng với du lịch thông minh trong tương lai.

YẾN NHI