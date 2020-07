Sẵn sàng vào cuộc

Sáng đi làm về đã thấy ngay cửa thang máy chung cư nơi tôi ở đặt sẵn lọ dung dịch sát khuẩn. Các tờ rơi thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 được dán ngay bảng thông báo trong thang máy. Khu vực sảnh, thang máy luôn được dọn dẹp vệ sinh, lau chùi, diệt khuẩn thường xuyên. Để ngăn chặn lây lan dịch bệnh, hầu hết mọi người ra vào chung cư đều ý thức đeo khẩu trang, không chủ quan, tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Như vậy, ngay khi ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được ghi nhận, các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch đã được kích hoạt trong cộng đồng, khu dân cư, các cơ quan, DN, cửa hàng… Việc phòng bị, bảo vệ sức khỏe cho bản thân đã trở thành thói quen của mỗi người dân khi ra đường, với tinh thần chủ động, không hoang mang nhưng cũng không lơ là mất cảnh giác. Không ít người đã và đang chủ động liên hệ với cơ sở y tế để khai báo tình hình sức khỏe, sẵn sàng hợp tác khi có yêu cầu, không trốn tránh, khai báo sai thông tin làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh như trước đó đã từng xảy ra. Mới đây, cộng đồng mạng đã rất ủng hộ khi một gia đình ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền sau khi đi du lịch ở Đà Nẵng về đã tự giác treo biển thông báo trước cửa nhà, đề nghị hàng xóm không ghé chơi để tự cách ly theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với một số địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 sáng 29/7 cũng khẳng định, dịch lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các địa phương, các thành phố lớn. “Vì vậy, cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề này”, Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu tất cả các địa phương phải vào cuộc, nêu cao tinh thần cảnh giác của nhân dân, không chủ quan để không vỡ trận. Cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để kiểm soát tốt dịch bệnh một cách tốt nhất, hạn chế tình trạng bùng phát trở lại nguy hiểm hơn nhiều lần như nhiều quốc gia trên thế giới đã gặp phải.

Đến thời điểm này, BR-VT chưa ghi nhận ca mắc, nghi nhiễm bệnh trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và trên toàn quốc, BR-VT cũng đã kích hoạt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Tất cả mọi người dân đều phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, thể hiện qua việc khai báo y tế, giữ vệ sinh, giữ an toàn, tránh đi đến những nơi có nguy cơ bùng phát ổ dịch, không phát tán thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận và làm mất trật tự xã hội. Hơn lúc nào hết, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lúc này tinh thần chủ động, nghiêm túc của người dân trong cuộc chiến với dịch bệnh phải được phát huy cao độ. Ý thức chủ động chấp hành các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế và luôn không chủ quan, lơ là với dịch bệnh từ mỗi người dân chính là “vắc xin” tốt nhất để ngăn chặn dịch bệnh. Tâm thế của mỗi người trước những biến cố và ý thức công dân đóng vai trò lớn để “vượt sóng” thành công.

