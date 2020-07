Sức mạnh từ niềm tin

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh đến niềm tin. Niềm tin tạo ra sức mạnh để con người chiến thắng mọi vật cản của tự nhiên và xã hội, chiến thắng chính mình. Người nói, cuộc sống con người khi mất niềm tin là mất tất cả!

BR-VT và cả nước đang hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hướng tới ngày kỷ niệm trọng đại, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công diễn ra đúng thời điểm tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, hoạch định chiến lược phát triển của quê hương, đất nước; kiện toàn bộ tham mưu chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới, thời kỳ tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến thế cuộc đất nước ta.

Đoàn kết, có niềm tin sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tại Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng (khóa XII), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yếu tố niềm tin; niềm tin đã, đang và sẽ tạo nên sức mạnh; niềm tin giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa con tàu chủ nghĩa xã hội tới bến bờ vinh quang.

Nhà thơ Quang Dũng viết về các Anh hùng Liệt sĩ, trong đó có câu: Rải rác biên cương mồ viễn xứ/Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Hiện nay, cả nước có khoảng 1.150.000 liệt sĩ; có khoảng 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; 300.000 hài cốt liệt sĩ đã quy tập nhưng chưa biết tên, tuổi, quê quán. Đó là món nợ linh thiêng mà bổn phận, trách nhiệm của những người đang sống phải đền đáp. Có niềm tin mãnh liệt, đạo lý uống nước nhớ nguồn, nghĩa tình đồng đội cao cả, chỉ trong 4 năm từ năm 2016 đến năm 2019, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, cả nước đã tìm và quy tập 7.501 hài cốt liệt sĩ, nếu tính từ năm 2010, cả nước đã tìm và quy tập 15.600 hài cốt liệt sĩ, quá nửa là từ hai nước bạn Lào và Campuchia. Niềm tin và tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm hết mình của nhân dân và các đồng đội, mới có thể thực hiện được trọn vẹn nghĩa tình đối với các Anh - Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh! BR-VT là một trong những địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, trong đó có việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, khu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được tôn tạo, nâng cấp, xây mới khang trang. Đền ơn đáp nghĩa, trong đó có việc tìm về cội nguồn - rải rác biên cương mồ viễn xứ, nếu không có niềm tin, chung tay đồng sức sẽ không bao giờ thực hiện trọn vẹn và thành công. Nghĩa tình cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của nhân dân ta, dân tộc ta luôn luôn được phát huy, nhân rộng.

Thắng lợi lớn, có sức thuyết phục gần như tuyệt đối của Việt Nam trước cộng đồng thế giới trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19; sau đại dịch là công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, với tinh thần mạnh mẽ, quyết liệt, chứng minh sức mạnh của niềm tin - sức mạnh đoàn kết dân tộc, trên dưới một lòng, chung tay chung sức vượt qua mọi thử thách, kể cả thử thách nghiệt ngã. Thắng lợi mang thương hiệu Việt, trí tuệ Việt, bản lĩnh Việt, niềm tin Việt, sức mạnh của lòng nhân ái, chia ngọt sẻ bùi, truyền thống ngàn đời của giang sơn Đại Việt.

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng là dịp tìm kiếm hiền tài, cơ hội ngàn vàng hiến kế xây dựng non sông gấm vóc Việt. Thiên tai khắc nghiệt, biến đổi khí hậu gõ cửa từng giờ từng phút; dịch bệnh có thể ập đến bất cứ lúc nào; kẻ thù ngoài biên cương vẫn rập rình; kẻ thù “nội xâm” - tham nhũng, lãng phí, nhóm lợi ích, tiêu cực dễ dàng xói mòn niềm tin còn đó. Trong khó khăn và thử thách càng cần đến niềm tin. Niềm tin được hun đúc từ truyền thống hào hùng của dân tộc. Niềm tin bất diệt dưới sự dẫn dắt của Đảng và Bác Hồ phất cao ngọn cờ Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám; lần lượt đánh thắng các đế quốc to; dẫn dắt đất nước vào công cuộc đổi mới. Hàng triệu triệu chiến sĩ và đồng bào đã từ niềm tin mà chiến đấu và chiến thắng. Và chúng ta không phụ niềm tin của hàng triệu hương hồn liệt sĩ , thương binh đã anh dũng ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân BR-VT hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Niềm tin tạo cho quê hương, đất nước, vững tay chèo lái của Đảng quang vinh, chiến đấu và chiến thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu đẹp.

HẢI VÂN