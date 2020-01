Giảm tải cho ATM dịp Tết

Nhiều năm qua, vào dịp cuối năm, nhất là cận Tết Nguyên đán, ở một số địa phương thường xảy ra tình trạng người dân xếp hàng rồng rắn tại trụ ATM, bởi đây là thời điểm công nhân lao động ồ ạt ra cây rút tiền, mua sắm về quê ăn Tết. Ngoài ra, nhu cầu chi tiêu cuối năm tăng cộng với thói quen tiền mặt cũng khiến ATM quá tải. Đây cũng là thời điểm mà các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực trạng này, ngay khi hết quý III/2019, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động lên kế hoạch và triển khai những giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời lượng tiền mặt cũng như hoạt động thông suốt của hệ thống ATM trong dịp Tết. Theo đó, các ngân hàng đã xây dựng kế hoạch tiếp quỹ cho ATM, bố trí tổ tiếp quỹ dự phòng. Thậm chí, cử cán bộ kỹ thuật trực thường xuyên để đảm bảo nếu có xảy ra sự cố thì sẽ được xử lý ngay trong ngày. Bộ phận tiếp quỹ cũng phải trực liên tục, kể cả đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết để tiếp quỹ kịp thời cho các ATM.

Tuy nhiên, một trong những giải pháp quan trọng nhất để giảm tải cho ATM chính là đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt như Internet banking, Mobile banking, quẹt thẻ máy POS, quét mã QR. Tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN mới đây do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành, ngoài yêu cầu tăng thanh toán không dùng tiền mặt, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng có biện pháp phù hợp giảm tải cho ATM tại các địa bàn thường xảy ra hiện tượng quá tải. Ngoài ra các ngân hàng cũng phải chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch về hoạt động ATM dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, giám sát chặt chẽ hoạt động, rà soát hệ thống hạ tầng, kỹ thuật đảm bảo mạng lưới ATM hoạt động an toàn và thông suốt. Ngoài ra, ngân hàng cũng trang bị phần mềm giám sát an ninh giao dịch trên ATM nhằm phát hiện kịp thời những giao dịch bất thường, đề phòng sự cố mất an toàn, xâm nhập ATM. Đồng thời, phải có chế độ bảo vệ an ninh cho các máy camera để tránh trường hợp trộm cướp có thể xảy ra cũng như an toàn cho khách hàng đến rút tiền tại ATM. Được biết, Nghị quyết 02 của Chính phủ mới ban hành cũng xác định đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung trọng tâm cải cách để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Như vậy, với 402 ATM đang hoạt động được phân bổ rộng khắp tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đã có 31/39 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán POS với 2.335 máy POS được lắp đặt tại 1.781 đơn vị chấp nhận thẻ để thanh toán tiền mua hàng tại các siêu thị, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, cửa hàng xăng dầu và hệ thống xe taxi..., giúp người dân thuận lợi hơn trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần “giảm tải” cho các ATM trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do nhu cầu rút tiền của người dân vào dịp giáp Tết rất cao, gấp 2-3 lần so với ngày thường nên đôi lúc tại các phòng giao dịch và các cây ATM vẫn xảy ra tình trạng quá tải, nhất là đối với những khu đông dân cư, KCN. Chính vì vậy, các DN nên chi tiền lương, thưởng Tết sớm cho người lao động. Còn người dân cũng không nên để sát Tết mới đi rút tiền hoặc phòng giao dịch để tránh tình trạng quá tải tại các cây ATM.

NGÔ GIA