Năm mới, khí thế mới !

Năm mới 2020 lại về trên mảnh đất Bà Rịa - Vũng Tàu, mang theo nhiều khát vọng. Trong những ngày này, khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị đều nhộn nhịp không khí hào hứng, rộn ràng đón chào năm mới với kỳ vọng vào sự đổi thay tích cực bức tranh toàn cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Điểm lại năm 2019, tuy vẫn còn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh vẫn chung sức chung lòng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với thành tích cao. Kết thúc năm 2019, bức tranh kinh tế của tỉnh nhà đã đạt nhiều thành tựu tích cực. Các ngành và lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá, 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trừ dầu khí đạt 7,65%. Doanh thu dịch vụ cảng ước khoảng 4.056 tỷ đồng, tăng 4,8% (NQ 4,8%); doanh thu dịch vụ lưu trú ước khoảng 5.362 tỷ đồng, tăng 17,85% (NQ 15%); kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí ước khoảng 5,082 tỷ USD, tăng 14,02% (NQ đạt 4,95 tỷ USD, tăng 12,1%); giá trị sản xuất nông nghiệp ước khoảng 8.362 tỷ đồng, tăng 3,45% (NQ 3,81%); giá trị sản xuất ngư nghiệp ước khoảng 10.777 tỷ đồng, tăng 4,21%.

Một trong những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2019 phải kể đến là thu ngân sách, ước thực hiện 82.676 tỷ đồng, vượt 11,1% (82.676/74.397 tỷ đồng) so với dự toán. Trong đó, thu từ dầu khí 26.400 tỷ đồng, vượt 14,5% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu 19.103 tỷ đồng, đạt 95,8% dự toán, tăng 2,8% so với năm 2018. Thu ngân sách nội địa 37.172 tỷ đồng, vượt 18,4% dự toán và tăng 25,7% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách địa phương khoảng 21.449 tỷ đồng, vượt 15,7% dự toán năm.

Trong lĩnh vực xã hội Các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao… đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội... được chú trọng. Đời sống và việc làm của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng cao, dần đi vào ổn định. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng; tạo niềm tin tưởng của dân vào Đảng, vào chính quyền.

Những thành quả trên góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà trên bước đường đi tới thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Phát huy thành quả đã đạt được trong năm 2019, tại Kỳ họp thứ 15, diễn ra trong những ngày giữa tháng 12/2019, HĐND tỉnh đã quyết nghị những chỉ tiêu kinh tế quan trọng trong năm 2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,5%; Giá trị SXCN tăng 9,05%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14,03%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 7,05%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17,86%; Kim ngạch xuất khẩu 5.594 triệu USD, tăng 10,07%; Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,46%; Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 54.504 tỷ đồng, tăng 6,28%; Thu ngân sách nội địa 36.443 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 23.738 tỷ đồng, tăng 1,53%... Theo đó, Bà Rịa – Vũng Tàu chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển theo hướng tó trọng tâm, trọng điểm; Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, tập trung phát triển năm mũi nhọn kinh tế của tỉnh là: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hiệp định thương mại tự do, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Năm mới 2020 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2016-2021. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với đất nước: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh; kỷ niệm 45 năm ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước… Hơn bao giờ hết, sự đồng thuận và niềm tin của người dân Bà Rịa – Vũng Tàu vào đường lối lãnh đạo của Đảng chính là nhiệt huyết cách mạng thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước. Với khí thế mới, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Bà Rịa – Vũng Tàu, bằng nhiệt huyết, trí tuệ của chính bản thân mình hãy ra sức thi đua công tác, lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, đất nước phồn vinh.

BR-VT