Nhiều "điểm sáng" trong 2 trận thắng liên tiếp của BR-VT

Siêu phẩm của Minh Bình trước Long An đã giúp BR-VT có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải hạng Nhất quốc gia LS 2020, qua đó, giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Hai trận đấu vừa qua đã cho thấy nhiều điểm sáng trong lối chơi của “Ó biển”, và thể hiện là đội bóng có thực lực chứ không chỉ là “hiện tượng” nhất thời của giải đấu.

Minh Bình đã giúp BR-VT có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải hạng Nhất quốc gia LS 2020.

Trước hết, phải khẳng định cả 2 chiến thắng của BR-VT trước Đồng Tháp và Long An đều không hề dễ dàng. “Ó biển” đã phải chiến đấu kiên cường mới có được những trận thắng nhọc nhằn, với khoảng cách tối thiểu trước đối thủ. Như trong trận đấu với Đồng Tháp trên sân nhà Bà Rịa, dù thi đấu hay và sớm vươn lên dẫn trước, nhưng chỉ vài phút mất tập trung đã khiến các học trò của HLV Trần Minh Chiến suýt chút nữa phải trả giá đắt. Dù vậy, những nỗ lực trong hiệp 2 đã giúp BR-VT có được chiến thắng trước đội bóng đến từ miền Tây.

Còn trong trận đấu mới đây trước đội chủ nhà đang có phong độ cao Long An, BR-VT đã gặp rất nhiều khó khăn. Dù cầm bóng, tổ chức được một số đợt tấn công nguy hiểm nhưng trong một ngày các tiền đạo thi đấu thay Hải Anh kém duyên, “Ó biển” đã phải nhờ tới sự tỏa sáng của Minh Bình với pha dốc bóng từ giữa sân rồi sút xa đẹp mắt mới có được bàn thắng mở điểm. Cùng với một chút may mắn, khi các cầu thủ Long An đã 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ thủ môn Thanh Tuấn, BR-VT mới có được 3 điểm trong trận này.

Dù nhọc nhằn, 2 chiến thắng liên tiếp thực sự là thành quả ngọt ngào sau một số trận đấu có phần chuệch choặc của tân binh giải hạng Nhất. Sáu điểm kiếm được cũng đã giúp đội bóng xây chắc vị trí thứ 2, qua đó có lợi thế lớn trong cuộc đua nằm trong top 6 sau lượt đi để chắc chắn trụ hạng. Đồng thời, có cơ hội tính toán để nhắm đến các vị trí cao hơn. Cùng với đó, nhiều “điểm sáng” đã xuất hiện.

Trước hết là việc các cầu thủ dự bị dường như đã bắt nhịp được với giải đấu và lối chơi của đội hình chính, nhất là ở hàng phòng ngự. Những Ngọc Tỉnh, Văn Đức, Văn Thái khi được xoay tua đá chính hoặc vào sân từ băng ghế dự bị thay cho những người đàn anh Ngọc Mạnh, Hoàng Quãng đều thi đấu nỗ lực, nhiệt huyết và tốt lên theo từng trận. Điều này thực sự quan trọng với đội bóng bởi lịch thi đấu giải hạng Nhất năm nay thực sự khốc liệt, trong khi BR-VT vẫn còn ít nhất là 1 trận đấu tại Cúp Quốc gia.

Kế đến là lối chơi của “Ó biển” đã trở nên đa dạng hơn nhiều. Không còn phụ thuộc vào các pha lên bóng ở biên rồi tạt hoặc căng ngang như trước, 4 bàn thắng ở 2 trận gần đây đến từ các kịch bản khác nhau. Sút phạt trực tiếp, phạt góc, chồng biên và đặc biệt là siêu phẩm solo từ giữa sân mới đây của Minh Bình. Các miếng đánh đa dạng khiến đối thủ không còn dễ bắt bài các học trò của ông Trần Minh Chiến.

Một điểm sáng nữa là BR-VT đang có một bộ khung thi đấu ổn định với nguồn thể lực dồi dào. Nổi bật nhất là Minh Bình. Cầu thủ này đã ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất (4 bàn sau 5 trận, đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới). Tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn của cầu thủ được mượn từ Hoàng Anh Gia Lai này đã đóng góp rất lớn trong thành tích gần đây của BR-VT. Còn Văn Kiên sau “cú đúp” trước Sài Gòn FC ở Cúp Quốc gia đã được ban huấn luyện tin tưởng giao trọng trách đá chính liên tục ở giải hạng Nhất. Cầu thủ này thực sự trở thành mối nguy hiểm của các đối thủ ở cánh phải, với những pha xuống biên, tạt bóng chính xác hoặc xâm nhập vòng cấm đối thủ đầy đột biến. Còn ở hàng phòng ngự, khi những đàn anh liên tục được xoay tua để duy trì thể lực, Đình Bảo vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở hàng phòng ngự, và sự chắc chắn của anh luôn là điểm tựa cho đồng đội ở tuyến trên.

PHÚ XUÂN