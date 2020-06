Thắng Long An 1-0, BR-VT vượt lên thứ 2 bảng tổng sắp

Chiều 29/6, CLB Bóng đá BR-VT đã có chuyến làm khách trên sân của CLB Long An. Trận đấu có ý nghĩa lớn khi hai đội đang bám sát nhau trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia LS 2020.

Bước vào trận đấu, BR-VT dù thi đấu trên sân khách và chịu một số tổn thất nhân sự khi Hoàng Quãng, Ngọc Mạnh và đội trưởng Hải Anh không thể thi đấu những vẫn chủ động cầm bóng tổ chức tấn công. Trong khi đó, Long An chọn lối chơi chậm, phòng ngự chắc và chờ đợi vào các tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, việc sân trơn, bóng ướt do cơn mưa trước đó đã ảnh hướng khá nhiều đến các tình huống xử lý bóng của các cầu thủ. Do đó, có khá ít cơ hội được tạo ra trước khung thành hai đội và hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Trần Minh Chiến có những sự thay đổi liên tiếp. BR-VT cũng quyết định tăng tốc. Các pha tấn công từ biên phải với sự cơ động của Văn Kiên tỏ ra khá nguy hiểm. Nhờ đó, Tiến Phong, người thay thế Hải Anh đã có những cơ hội rất nguy hiểm. Tuy nhiên, tiền đạo này đã không thể tận dụng thành công. Khoảng thời gian tiếp theo, BR-VT tiếp tục triển khai bóng tấn công khá mạch lạc và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các tiền đạo vẫn không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, Long An cũng có những cơ hội từ những pha phản công và các tình huống cố định, trong đó, có pha đánh đầu trúng xà ngang đội khách trong một tình huống cố định.

Trong thế trận giằng co, Lê Minh Bình, cầu thủ của “lò” HAGL đã tỏa sáng. Phút 77, cầu thủ này đã có pha dốc bóng từ giữa sân, vượt qua các hậu vệ của Long An và tung cú sút đập đất hiểm hóc ghi siêu phẩm mở tỷ số trận đấu. Đây đã là bàn thắng thứ 4 của Minh Bình tại giải hạng Nhất năm nay.

Sau khi thủng lưới, các cầu thủ Long An dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự và thủ môn Thanh Tuấn của BR-VT đã có ngày thi đấu vững chãi, cộng thêm đôi chút may mắn khi Khắc Vũ của Long An đã có tình huống sút bóng trúng cột dọc của đội khách.

Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 1-0. Ó biển có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và chỉ còn kém đội đầu bảng Khánh Hòa 1 điểm.

PHÚ XUÂN