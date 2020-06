Gần 200 hội viên nông dân tham gia hội thao

Sáng 30/6, tại Trung tâm VHTT xã An Ngãi, Hội Nông dân huyện Long Điền đã tổ chức Hội thao nông dân huyện Long Điền lần thứ XVII năm 2020.

Các vận động viên tham gia môn kéo co nữ.

Hội thao thu hút gần 200 vận động viên đến từ 7 cụm xã, thị trấn trong huyện. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn thi đấu: kéo co nam, nữ; xe đạp chậm nam, nữ; đẩy gậy.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội đạt thành tích cao. Ở môn kéo co: Giải Nhất, Nhì, Ba nam lần lượt thuộc về xã An Nhứt, An Ngãi, Phước Tỉnh; Giải Nhất, Nhì, Ba nữ lần lượt thuộc về xã An Ngãi, TT. Long Hải, Phước Hưng. Ở môn xe đạp chậm: Giải Nhất, Nhì, Ba nam lần lượt thuộc về xã An Ngãi, Tam Phước, Phước Tỉnh; Giải Nhất, Nhì, Ba nữ lần lượt thuộc về xã Phước Hưng, An Ngãi, Phước Tỉnh. Môn đẩy gậy xã An Ngãi đoạt giải Nhất hạng cân dưới 55kg và dưới 65kg, xã An Nhứt đoạt giải Nhất hạng cân dưới 60kg, xã Phước Hưng đoạt giải Nhất hạng cân trên 65kg.

Tin, ảnh: KIM HỒNG - TẤN LẬP