Hàng trăm tàu ở kênh đào Suez lưu thông trở lại

Thông báo của Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết, trong ngày 1/4 có 87 tàu với trọng tải lên tới 5,6 triệu tấn đã đi qua kênh đào này từ cả hai chiều. Đây là một tín hiệu vui sau 6 ngày tắc nghẽn giao thông tại đây do tàu chở container Ever Given bị mắc cạn.

Tàu thuyền chờ đi qua Kênh đào Suez, Ai Cập, sau sự cố tàu hàng Ever Given mắc cạn tại đây, ngày 26/3/2021.

Theo người đứng đầu SCA Osama Rabie, khoảng 194 tàu với trọng tải thực là 12 triệu tấn đã đi qua kênh đào Suez, kể từ khi kênh đào này chính thức mở cửa trở lại.

Trước đó, tàu Ever Given, dài khoảng 400m, đang trên hành trình từ Trung Quốc đến thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan, đã chệch hướng và mắc cạn theo đường chéo khi đang đi qua kênh đào Suez vào ngày 23/3.

Con tàu khổng lồ đã nằm chặn ngang tuyến đường thủy quan trọng này trong 6 ngày, khiến khoảng 422 tàu thuyền phải xếp hàng dài trên tuyến đường biển này hoặc neo chờ quá cảnh để qua kênh đào Suez.

Ai Cập cho biết họ sẽ đòi bồi thường hơn 1 tỷ USD cho những tổn thất phát sinh từ việc tàu chặn ngang kênh đào Suez cũng như chi phí giải cứu con tàu này.

Theo ông Rabie, SCA cũng sẽ yêu cầu được hoàn trả chi phí sử dụng tàu cuốc và tàu lai dắt trong quá trình giải cứu tàu Ever Given.

ANH TUẤN