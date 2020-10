Australia chuẩn bị gói tài trợ cho các nước Đông Nam Á

Truyền thông Australia ngày 13/10 tiết lộ chính phủ nước này đang chuẩn bị một gói tài trợ hàng trăm triệu AUD dành cho các nước Đông Nam Á để giúp thúc đẩy nền kinh tế của các quốc gia này.

Nhiều nguồn tin cấp cao từ chính phủ liên bang và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã xác nhận một gói tài trợ với trị giá hàng trăm triệu AUD cho khu vực Đông Nam Á trong vòng 4 năm tới đang được hoàn tất. Chính phủ liên bang sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về giá trị và phạm vi của gói tài trợ trong vài tháng tới.

Gói tài trợ hậu COVID-19 này sẽ bao gồm các biện pháp ứng phó với tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở các nước hạ nguồn sông Mekong trong năm ngoái, do thượng nguồn bị xây đập chắn nước. Các nguồn tin cho biết gói sẽ tập trung vào một số quốc gia dọc theo sông Mekong dài 4.900km.

Một báo cáo do Chính phủ Mỹ tài trợ do Công ty nghiên cứu Eyes on Earth thực hiện hồi đầu năm cho rằng các con đập ở thượng nguồn đang giữ lại một lượng lớn nước của sông Mekong, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán.

Viện trợ của Australia cho Đông Nam Á và Đông Á đã giảm 384,7 triệu AUD, tương đương 29,8%, trong 5 năm qua. Trong khi đó, theo một báo cáo của Viện Brookings trong năm nay, Trung Quốc đã vượt qua Australia và Mỹ trong lĩnh vực tài trợ cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á.

