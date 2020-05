Nhật Bản rơi vào giảm phát lần đầu tiên trong hơn 3 năm

Trong tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng lõi (không gồm giá thực phẩm tươi sống) ở nước này giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu thô nhập khẩu giảm khiến giá xăng và các nhiên liệu khác giảm theo. Cụ thể, giá xăng giảm 9,6%, trong khi giá dầu hỏa giảm 9,1%. Bên cạnh đó, giá thuê khách sạn cũng giảm 7,7%, chủ yếu do các biện pháp hạn chế của chính phủ dẫn tới sự sụt giảm lượng khách quốc tế đến Nhật Bản.

Do tỷ lệ lạm phát lần đầu tiên trong hơn 3 năm rơi vào vùng âm nên việc hiện thực hóa mục tiêu đạt mức lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang dần trở nên xa vời. Trong bối cảnh đó, sáng 22/5, BOJ đã tổ chức cuộc họp chính sách bất thường nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp với các chính sách khẩn cấp của chính phủ để vực dậy nền kinh tế.

Tại cuộc họp, BOJ chính thức thông qua gói chính sách hỗ trợ vốn mới với quy mô 30.000 tỷ yen để hỗ trợ cho các DN vừa và nhỏ. Theo đó, gói chính sách hỗ trợ vốn mới này sẽ bắt đầu triển khai thực hiện từ giữa tháng 6 và kéo dài đến cuối tháng 3/2021. Đối tượng được thụ hưởng là các tổ chức tài chính cấp vốn cho DN có xác nhận đảm bảo tín dụng và một số tổ chức tài chính có nhiều giao dịch với các DN vừa và nhỏ.

BOJ sẽ cung cấp khoản vay với lãi suất bằng 0 cho các tổ chức tín dụng làm nguồn vốn vay cho các DN với thời hạn dưới 1 năm, đồng thời chi trả lãi suất 0,1% cho các khoản tăng thêm để khuyến khích các tổ chức tín dụng cấp vốn cho các DN. Ngoài ra, trong cuộc họp lần này, BOJ cũng thông qua biện pháp mua tối đa 20.000 tỷ yen trái phiếu và thương phiếu của các DN phát hành để điều chỉnh vốn, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện biện pháp can thiệp thị trường công khai dự kiến kết thúc vào tháng 9/2020. Với biện pháp cung cấp vốn mới lần này, gói chính sách mà BOJ thực hiện để đối phó với dịch COVID-19 đến thời điểm hiện tại đã lên đến 75.000 tỷ yen.

Theo dự kiến ban đầu, gói chính sách hỗ trợ vốn mới sẽ được thông qua vào kỳ họp thường niên được tổ chức vào tháng 6, tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, BOJ đã phải tổ chức kỳ họp bất thường lần đầu tiên trong 9 năm.

ĐỨC THỊNH