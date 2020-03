Nhật Bản triệu tập Hội đồng an ninh quốc gia đối phó với vụ phóng của Triều Tiên

Ngày 9/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập phiên họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để bàn các biện pháp đối phó với vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên vào sáng cùng ngày.

Tại phiên họp của NSC, Thủ tướng Abe và các quan chức hàng đầu chính phủ như Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quốc phòng Kono Taro đã cùng phân tích thông tin và thảo luận các biện pháp đối phó.

Trước đó, phát biểu tại phiên họp của Ủy ban ngân sách Thượng viện, Thủ tướng Abe cho biết đã đưa ra chỉ thị 3 điểm, gồm tăng cường thu thập thông tin và phân tích về vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên, cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho người dân, đồng thời đảm bảo an toàn cho máy bay và tàu thuyền đi lại trên biển. Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản nhận định các vụ thử liên tiếp những ngày qua của Triều Tiên đe dọa nghiêm trọng hòa bình và an ninh của khu vực và Nhật Bản, là vấn đề nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế. Do đó, Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước có liên quan như Mỹ để thu thập, phân tích thông tin, cũng như gia tăng các hoạt động cảnh giới.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) thông báo Triều Tiên ngày 9/3 đã bắn 3 vật thể chưa xác định ra Biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 1 tuần của Triều Tiên sau vụ thử ngày 2/3. Bộ trưởng Kono Taro cho biết một vài vật thể bay mà Nhật Bản cho là tên lửa đạn đạo đã được Triều Tiên bắn ra từ bờ biển phía Đông Triều Tiên bay về phía Đông Bắc trong thời gian từ 7h34 đến 7h35 phút với cự ly bay từ 100km- 200km. Đến nay, Nhật Bản dự đoán các vật thể bay này đã rơi tại vùng biển quốc tế bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản và không gây ra thiệt hại nào đối với máy bay, tàu thuyền tại khu vực gần đó.

BÙI HÀ