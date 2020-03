WHO phát động chiến dịch truyền thông xã hội phòng dịch

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ phát động một chiến dịch truyền thông xã hội mới kêu gọi đảm bảo mọi người dân đều được an toàn, được hưởng các biện pháp phòng ngừa linh hoạt và được thông tin đầy đủ khi đối mặt với sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở Hồ Nam, Trung Quốc. (Nguồn: THX)

Trong thông báo ngày 5/3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Chúng tôi biết mọi người đang sợ, và điều đó là bình thường và phù hợp... Nỗi sợ đó có thể được kiểm soát và giảm nhẹ khi tất cả đều được thông tin chính xác”. Đây là lý do WHO phát động một chiến dịch truyền thông xã hội có tên “Hãy sẵn sàng đối phó với COVID-19”. Theo đó, nếu ai đó cảm thấy quá sợ hãi, hãy liên hệ với những người xung quanh, và tìm hiểu kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong cộng đồng của mình. Ông Ghebreyesus cho rằng như vậy việc COVID-19 gây chết người như thế nào không còn phụ thuộc vào chính nó mà là cách mọi người phản ứng với virus.

Tổng Giám đốc Ghebreyesus cũng nhắc lại tầm quan trọng của sự đoàn kết trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, đồng thời kêu gọi tất cả mọi người bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng của mình. Ông nhấn mạnh mọi người đều có trách nhiệm giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm bệnh, và trong trường hợp bị mắc bệnh cần giảm nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

Trên thế giới đã ghi nhận 97.762 người nhiễm, 3.358 người tử vong tại 86 quốc gia, vùng lãnh thổ; trong đó Trung Quốc ghi nhận 80.411 trường hợp mắc, Hàn Quốc 5.766, Italy 3.858, Iran 3.513, Pháp 423, Đức 400, Nhật 350, Tây Ban Nha 248, Hoa Kỳ 206, Anh 116 người mắc COVID-19,…

Trong khi đó, quan chức Chương trình Các sự kiện khẩn cấp về y tế của WHO, bà Maria van Kerkhove kêu gọi các nước áp dụng tất cả các biện pháp phòng-chống dịch bệnh cơ bản nhưng có hiệu quả mà các nước Trung Quốc, Singapore và Việt Nam đã triển khai. Các biện pháp đó bao gồm xác định các trường hợp nhiễm bệnh và liên hệ với họ để tiến hành các biện pháp cách ly, cũng như tuyên truyền và huy động người dân tham gia phòng-chống dịch bệnh. Theo bà Kerkhove, mọi quốc gia đều có thể thực hiện được các biện pháp này.

TRẦN QUYÊN