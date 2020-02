WHO khẳng định kháng sinh không có tác dụng phòng chống virus

• Maldives cấm du khách tới từ Trung Quốc

• Không quân Trung Quốc điều 8 máy bay chở hàng tiếp tế tới Vũ Hán

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona tại bệnh viện ở Trùng Khánh, Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố thông tin và khuyến nghị đối với cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) đang lây lan mạnh tại Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Trên trang web chính thức, WHO khẳng định: "Kháng sinh không có tác dụng chống các loại virus, mà chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn", đồng thời nêu rõ 2019-nCoV là một loại virus, do đó sử dụng kháng sinh để phòng hay điều trị không hiệu quả. Tuy nhiên, nếu một bệnh nhân nhập viện do nhiễm virus nCoV, vẫn có thể điều trị bằng kháng sinh vì bệnh nhân có thể đồng nhiễm vi khuẩn.

Theo WHO, cho tới nay chưa có loại thuốc đặc trị nào có thể phòng ngừa hoặc điều trị chủng virus nói trên, tuy nhiên một số biện pháp chữa trị đang được nghiên cứu và sẽ được thử nghiệm lâm sàng. Hiện WHO đang phối hợp với các đối tác để đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển các phương pháp phòng chống.

WHO khẳng định mọi người ở tất cả các độ tuổi đều có thể bị nhiễm nCoV, trong đó người cao tuổi và người mắc các bệnh mãn tính như hen suyễn, tiểu đường và bệnh tim là những đối tượng dễ bị nhiễm nhất.

Về thông tin các vật nuôi như chó, mèo có thể nhiễm nCoV, WHO cho biết hiện chưa có bằng chứng nào về việc này. Mặc dù vậy, WHO khuyến cáo mọi người nên rửa tay bằng nước và xà phòng sau khi tiếp xúc với vật nuôi để tránh nhiễm những loại vi khuẩn như E.coli và Salmonella có thể lây từ động vật sang người.

Liên quan đến dịch bệnh, ngày 3/2, Bộ trưởng Du lịch Maldives Ali Waheed thông báo đảo quốc Ấn Độ Dương này đã cấm các du khách tới từ Trung Quốc, coi đây như một biện pháp đề phòng sự lây lan của nCoV.

Theo số liệu của Chính phủ Maldives, hơn 280.000 khách du lịch Trung Quốc đã đến quốc đảo này năm 2019 - đông nhất trong tất cả các nước.

Theo Tân Hoa Xã, 8 máy bay vận tải cỡ lớn của lực lượng không quân Trung Quốc chở 795 nhân viên quân y và 58 tấn nhu yếu phẩm đã đáp xuống sân bay Vũ Hán ngày 2/2 để tiếp viện cho người dân tại thành phố "tâm dịch" đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Theo mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, 8 máy bay của lực lượng không quân thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cất cánh từ một sân bay quân sự bay đến các thành phố Thẩm Dương, Lan Châu, Quảng Châu và Nam Kinh. Sau khi nhận hàng tiếp tế và các nhân viên quân y, các máy bay này cất cánh bay tới Vũ Hán. Đây là số máy bay vận tải lớn nhất của PLA tham gia hoạt động phi quân sự, sau các chiến dịch cứu trợ động đất tại tỉnh Tứ Xuyên năm 2008 và tỉnh Thanh Hải năm 2010.

PHƯƠNG HOA (TTXVN)