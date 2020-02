Dịch bệnh viêm phổi do virus Corona: Thành phố Ôn Châu (Trung Quốc) bị phong tỏa

● Nhiều nước cấm nhập cảng từ Trung Quốc

Thành phố Ôn Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã hạn chế người dân đi lại và phong tỏa đường sá để ngăn dịch bệnh do chủng virus Corona mới lây lan.

Các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện Châu Bình, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 28/1/2020. (Nguồn: AFP)

Theo yêu cầu của chính quyền, cứ 2 ngày một lần, mỗi gia đình chỉ được phép cử 1 người ra ngoài mua nhu yếu phẩm, trong khi 46 trạm thu phí cao tốc của thành phố đều bị đóng cửa. Thành phố cũng đã hủy toàn bộ các sự kiện và đóng cửa nhiều khu vực công như bể bơi, rạp chiếu và bảo tàng. Các phương tiện công cộng cũng tạm ngừng hoạt động. Các trường lớp và đại học sẽ đóng cửa cho đến ngày 1/3 tới. Trong khi đó, nhà chức trách cũng yêu cầu DN không làm việc cho đến ngày 17/2. Các cơ quan chính phủ sẽ hoạt động trở lại từ ngày 9/2 tới.

Chiết Giang là khu vực có số ca nhiễm bệnh cao nhất ngoài tỉnh Hồ Bắc, với 661 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 265 ca nhiễm tại TP.Ôn Châu.

Nhiều nước cấm nhập cảnH từ Trung Quốc

New Zealand thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài tới từ Trung Quốc đại lục. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 3/2. Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cũng đã nâng cảnh báo đi lại lên mức cao nhất đối với công dân nước này khi tới Trung Quốc đại lục. Theo đó, người dân New Zealand được khuyến cáo không nên tới Trung Quốc đại lục. Công dân và các cư dân thường trú tại New Zealand, cũng như gia đình họ vẫn có thể vào New Zealand, song họ sẽ bị yêu cầu cách ly trong 14 ngày khi nhập cảnh. Lệnh cấm trên sẽ có hiệu lực trong 14 ngày và cứ sau 48 giờ thì được xem xét lại. Lệnh cấm áp dụng với tất cả khách nước ngoài rời đi hoặc quá cảnh qua Trung Quốc đại lục sau ngày 2/2.

Bộ Nội vụ Israel ngày 1/2 tuyên bố cấm những hành khách từ nước thứ ba nếu như họ đến Trung Quốc trong 14 ngày qua. Lệnh cấm này bao gồm cả hàng không lẫn cảng biển, cửa khẩu trên bộ với Jordan và Ai Cập. Trước đó ngày 30/1, Israel đã cấm toàn bộ các chuyến bay từ Trung Quốc do lo ngại dịch bệnh. Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng với các công dân Israel. Công dân Israel về từ Trung Quốc đã được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày kể cả khi họ chưa có triệu chứng.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 1/2 cho biết: “Bộ trưởng Quốc phòng Mark T.Esper đã phê duyệt đề nghị từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh về việc hỗ trợ nơi ở cho 1.000 công dân Mỹ có thể cần được cách ly sau khi trở về từ nước ngoài liên quan đến virus Corona”. Theo đó, sẽ cấp quyền ra vào nhiều cơ sở quân sự với khả năng chứa ít nhất 250 người cho đến ngày 29/2. Các cơ sở được chọn nằm trong Viện Huấn luyện Khu vực của Trung đoàn số 168 tại Fort Carson (Colorado), Căn cứ Không quân Travis và Căn cứ Không quân Miramar ở California cùng Căn cứ Không quân Lackland ở Texas. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chỉ cung cấp hỗ trợ về nơi ở và quân nhân Mỹ sẽ không liên hệ trực tiếp với bất kỳ cá nhân bị cách ly nào – những người không được phép di chuyển ở các khu vực khác trong căn cứ. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, vận chuyển cũng như vấn đề an ninh. Hôm 31/1, Chính phủ Mỹ tuyên bố dịch virus Corona 2019-nCoV là tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng. Các công dân Mỹ từng đến tâm dịch Hồ Bắc khi quay về nước sẽ bị cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Du khách trở về từ các tỉnh, thành khác của Trung Quốc sẽ bị kiểm tra thân nhiệt tại nơi nhập cảnh.

Tính đến ngày 2/2, đã có 34 hãng hàng không trên thế giới thông báo ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc. Ba hãng hàng không Vietjet Air, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines của Việt Nam cũng nằm trong danh sách các hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc.

Thế giới đoàn kết nỗ lực ngăn chặn virus Corona

Trong cuộc chiến chống chủng mới của virus Corona (2019-nCoV), Trung Quốc bắt đầu nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/2 đã chuyển 12 tấn quần áo bảo hộ y tế tới Trung Quốc. Trước đó, Đức đã chuyển 10.000 bộ trang phục bảo hộ y tế tới TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để hỗ trợ lực lượng chức năng nước này trong quá trình triển khai, ứng phó với nCoV ở vùng tâm dịch.

Việt Nam quyết định viện trợ vật dụng y tế cho Trung Quốc với giá trị khoảng nửa triệu USD giữa lúc tâm dịch virus Corona đang bùng phát. Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ, ngày 31/1, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa, cụ thể là vật dụng y tế cho Trung Quốc để chia sẻ với chính phủ và nhân dân Trung Quốc khi dịch cúm virus Corona lan rộng. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết đã vận động viện trợ hàng hóa trị giá 100.000 USD cho Trung Quốc.

Tính đến sáng 2/2, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới đã được ghi nhận tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, với khoảng 14.550 người nhiễm bệnh. Số ca tử vong hiện là 305 trường hợp, trong đó 304 ca ở Trung Quốc và 1 ca ở Philippines.

Ngày 29/1, Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ cho biết sẽ bắt đầu chuyển hàng nghìn khẩu trang y tế cho Trung Quốc, giúp cung cấp đủ thiết bị y tế này cho người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona. Boeing cho biết sẽ cung cấp 250.000 khẩu trang y tế cho các nhân viên y tế địa phương tại TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và TP.Chu San, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Các tập đoàn đa quốc gia tại Mỹ và châu Âu – trong đó có Microsoft, Dell, L’Oreal và Cargill – đã ủng hộ gần 1,4 triệu USD cho Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc và giới chức tỉnh Hồ Bắc để kiểm soát dịch bệnh. Tổ chức Bill & Melinda Gates tuyên bố sẽ trao tặng 5 triệu USD cho công tác nghiên cứu vaccine và điều trị dịch do virus 2019-nCoV gây ra...

XUÂN NGUYỄN (Tổng hợp)