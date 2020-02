Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ Trưởng Quốc phòng ASEAN tại Hà Nội: Chủ động ứng phó thách thức an ninh chung

Sáng 19/2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội dưới sự điều hành của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.

Trưởng đoàn Quốc phòng các nước ASEAN chụp ảnh chung.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng rằng trong năm 2020, kênh quốc phòng-quân sự sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Nhấn mạnh, Hội nghị ADMM hẹp diễn ra trong bối cảnh các thách thức an ninh diễn biến hết sức phức tạp, nhất là sự bùng phát và lan rộng nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19. Bày tỏ hài lòng về kết quả cuộc làm việc của các Trưởng Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) ngày 18/2 khi thống nhất ra Tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng đối phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, đây là minh chứng cụ thể về sự đoàn kết, quyết tâm và chủ động ứng phó của ASEAN trước các thách thức an ninh chung.

Là hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng ADMM hẹp có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng hợp tác quốc phòng ASEAN 2020 cũng như chuẩn bị bước đầu cho ADMM, ADMM+ vào cuối năm.

HIỀN HẠNH