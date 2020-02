Nhật Bản thâm hụt thương mại 12 tỷ USD trong tháng đầu năm 2020

Ngày 19/2, theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản, thâm hụt thương mại tháng 1/2020 ở mức 1.310 tỷ yen (12 tỷ USD). Trước đó, Nhật Bản thâm hụt thương mại 154,55 tỷ yen trong tháng 12/2019. Bộ trên cho biết xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 1 giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước, xuống 5.430 tỷ yen và ghi nhận tháng giảm thứ 14 liên tiếp. Trong khi, nhập khẩu giảm 3,6% xuống còn 6.740 tỷ yen, giảm tháng thứ 9 liên tiếp.

Xuất khẩu sang Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, trong tháng 1 giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống 896,57 tỷ yen, do sụt giảm xuất khẩu các sản phẩm như hóa chất và phụ tùng ôtô, trong khi nhập khẩu cũng sụt giảm. Do đó thâm hụt thương mại của Nhật Bản với Trung Quốc trong tháng 1/2020 ở mức 838,53 tỷ yen. Trong khi đó, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại với Mỹ trong tháng 1, khi tăng 0,3% lên 369,23 tỷ yen và là lần tăng đầu tiên trong 5 tháng qua. Trong trao đổi thương mại với Liên minh châu Âu, Nhật Bản ghi nhận mức thâm hụt 91,38 tỷ yen và là tháng thứ 7 liên tiếp đánh dấu thâm hụt.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã công bố số liệu thống kê cho thấy, kinh tế nước này trong quý 4/2019 đã giảm 1,6% so với quý trước đó, ghi dấu quý giảm mạnh nhất trong hơn 5 năm qua, do tác động tiêu cực từ việc tăng thuế tiêu dùng cũng như những thiệt hại do các cơn bão gây ra.

QUỐC CHUNG