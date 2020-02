Dịch Covid-19: Tỷ lệ tử vong do dịch là 2,3%

•Đã có 2.010 người tử vong và 75.184 người nhiễm •Từ 20/2, Nga cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi “bình tĩnh” cho dù số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 gây ra, bùng phát tại TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, gây ra đã lên tới 2.010 và số người nhiễm trên toàn thế giới đã vượt con số 75.184 người tính đến ngày 18/2.

Bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 18/2/2020. (Nguồn: THX)

Theo các quan chức WHO, tình hình vẫn nghiêm trọng ở vùng tâm dịch Vũ Hán, song giới chức Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu cho thấy phần lớn các ca nhiễm COVID-19 đều nhẹ và tỷ lệ tử vong thấp. WHO cho biết nghiên cứu của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc cho thấy tỷ lệ tử vong do bệnh COVID-19 hiện là 2,3%, và chưa đến 1% đối với những người trong độ tuổi 30-40. WHO nhấn mạnh tỷ lệ tử vong hiện nay cũng thấp hơn dịch SARS và MERS, cũng do virus Corona gây ra.

Ông Michael Ryan, Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, cho biết dịch COVID-19 hiện “rất nghiêm trọng” và có thể gia tăng về người mắc, song nhấn mạnh rằng số ca nhiễm ngoài tâm dịch Hồ Bắc là rất nhỏ.

Tính đến ngày 19/2, trừ tỉnh Hồ Bắc, chỉ có khoảng 900 người trên toàn thế giới nhiễm COVID-19 và 6 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Hong Kong có 2 trường hợp; Philippines, Pháp, Nhật Bản và Đài Loan 1 trường hợp.

Ngày 19/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố thống kê cho biết với 1.749 ca nhiễm mới, ngày 18/2 được ghi nhận là ngày đầu tiên kể từ ngày 30/1, thời điểm COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh tại tỉnh Hồ Bắc, số ca nhiễm mới trong một ngày dưới 2.000 ca. Với 98 ca tử vong, ngày 18/2 cũng đánh dấu lần đầu tiên số ca tử vong trong một ngày dưới 100 người (kể từ ngày 11/2). Tương tự, lần đầu tiên số người được xuất viện đã cao hơn số người nhiễm mới COVID-19 trong một ngày tại Trung Quốc đại lục. Trong ngày 18/2, đã có 1.824 người được xuất viện, cao hơn số người nhiễm mới cùng ngày được ghi nhận là 1.749 trường hợp. Như vậy, tính đến hết ngày 18/2, đã có tổng cộng 14.376 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được ra viện. Trong khi đó, số người nhiễm mới bên ngoài tỉnh Hồ Bắc cũng giảm trong ngày thứ 15 liên tiếp, với 56 ca được xác nhận.

•Truyền thông Nga ngày 18/2 đưa tin nước này sẽ cấm tất cả các công dân Trung Quốc nhập cảnh kể từ ngày 20/2 do lo ngại dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Nga sẽ tạm ngừng nhập cảnh tại các cửa khẩu tất cả công dân Trung Quốc đến Nga vì mục đích công tác, việc riêng, học tập và du lịch. Nga có đường biên giới trên đất liền dài 4.300 km với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Moskva.

