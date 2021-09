Tàu hơn 10.300 tấn bị chìm sau va chạm tại khu neo Vũng Tàu

Chiều 14/9, đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, hiện nay phương tiện của lực lượng chức năng đã tiếp cận vị trí xác tàu Mỹ An 1 bị chìm để cảnh báo, rải phao ngăn chặn tràn dầu quanh vị trí tàu chìm.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 14/9, tàu Lisa Auerbach (quốc tịch Liberia, IMO 9388900, trọng tải 12.685 DWT) chở thiết bị đang trên đường hành trình đến TP.Hồ Chí Minh đã đâm va tàu Mỹ An 1 (quốc tịch Việt Nam, trọng tải hơn 10.320 tấn). Lúc này, tàu Mỹ An 1 đang neo đậu tại vị trí neo I8 (thuộc khu neo đậu Vũng Tàu), trên tàu chở hơn 9.900 tấn Clinker) và 17 người. Vụ tai nạn làm tàu Mỹ An 1 chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 7,2 hải lý về phía Nam – Tây Nam.

Tàu Mỹ An 1 bị chìm chỉ còn phần cabin ló trên mặt nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin tai nạn, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp với thuyền trưởng tàu Lisa Auerbach, thuyền trưởng tàu Mỹ An 1 cùng các đơn vị liên quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Rất nhanh chóng, toàn bộ 17 người trên tàu Mỹ An 1 (gồm 13 thuyền viên và 4 hành khách) được cứu sống và đưa lên tàu Lisa Auerbach an toàn.

Theo khai báo ban đầu của thuyền trưởng tàu Mỹ An thì lượng dầu còn lại trên tàu khoảng 40 tấn. Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã hướng dẫn phương tiện tiếp cận vị trí xác tàu chìm để trực canh, cảnh báo an toàn cho các tàu thuyền khác hoạt động trong khu vực. Đồng thời, triển khai trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu quanh xác tàu chìm.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, vị trí tàu chìm nằm xa luồng tàu chạy nên không ảnh hưởng đến an toàn của luồng tàu biển. Cơ quan chức năng đã kịp thời phối hợp triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn hàng hải và sẵn sàng phương tiện, lực lượng ứng phó sự cố dầu tràn. Tại hiện trường, không phát hiện vết dầu loang.

Lực lượng chức năng rải phao quanh xác tàu Mỹ An 1 bị chìm để ứng phó sự cố dầu tràn.

9 giờ sáng cùng ngày, Cảng vụ đã chủ trì cuộc họp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), các đơn vị liên quan và đại diện các chủ tàu để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Theo đó, cơ quan chức năng đã hướng dẫn, yêu cầu chủ tàu Mỹ An 1 nghiên cứu, xây dựng và triển khai sớm phương án bơm hút dầu và trục vớt xác tàu theo quy định. Trong đó, phải khẩn trương xây dựng phương án và kịp thời triển khai hoạt động bơm, hút dầu còn lại trong xác tàu Mỹ An 1 nhằm ngăn ngừa triệt để nguy cơ xảy ra sự cổ tràn dầu. Hiện vụ việc đang được chủ tàu, các đơn vị liên quan phối hợp xử lý theo quy định.

Tàu Mỹ An 1 trước khi bị chìm.

Tin, ảnh: SA HUỲNH