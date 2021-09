Đã vi phạm quy định phòng dịch, còn chống người thi hành công vụ

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ người dân vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, khi được nhắc nhở, yêu cầu kiểm tra thì dùng hung khí chống trả, gây nguy hiểm đến tính mạng cho người thi hành công vụ. Do đó, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật để răn đe.

Công an phường 11 kiểm tra giấy tờ lưu thông trên đường tại đường 30/4, TP. Vũng Tàu.

Ngày 30/8, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Quang Trung (SN 1980, chỗ ở 101/10A Bắc Sơn, phường 11) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 29/8, Hoàng Quang Trung điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát COVID-19 tại đầu hẻm 36 Bắc Sơn, phường 11, gặp ông Nguyễn Hùng (SN 1965), Nguyễn Quang Hưng (SN 1985) và Phạm Thanh Hải (SN 1977, là người dân tình nguyện trong tổ COVID-19 cộng đồng phường 11) đang trực chốt. Ông Hùng yêu cầu Trung dừng xe xuất trình giấy tờ ra đường. Trung không xuất trình được giấy tờ nên ông Hùng yêu cầu quay về nhà. Sau đó, Trung rút 1 con dao dài 30cm lao vào chém nhóm người trực chốt. Hậu quả, ông Hải bị thương ở tay trái phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17/8, tổ tuần tra lưu động phòng chống dịch COVID-19 của UBND phường 3 tuần tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch trên đường Lê Hồng Phong. Khi đến gần vòng xoay Lê Hồng Phong - Thống Nhất (mới), tổ tuần tra phát hiện xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger, biển số 72C-132.62 do Cao Văn Lĩnh (SN 1971, trú tại 22 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP. Vũng Tàu) điều khiển đang lưu thông trên đường nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Cao Văn Lĩnh xuất trình “giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” ký ngày 19/7, của Công ty CP Quốc tế Hồng Lĩnh, không ghi ngày ra đường, không đúng thời gian ghi trong giấy. Sau đó, tổ tuần tra yêu cầu Lĩnh đến trụ sở Công an phường 3 để làm việc. Tuy nhiên, Lĩnh không chấp hành mà điều khiến xe bỏ chạy. Đến giao lộ Trương Công Định - Lương Thế Vinh, ông Mai Phước Sang điều khiển xe mô tô chở ông Đỗ Văn Tấn (thành viên tổ tuần tra) đuổi kịp và chặn trước đầu bên trái, yêu cầu Lĩnh xuống xe. Lĩnh không thực hiện mà điều khiển xe ô tô tiếp tục bỏ chạy và va chạm với xe mô tô khiến ông Sang và ông Tấn ngã xuống đường. Hậu quả, ông Tấn bị xây xát nhẹ ở chân, xe mô tô bị hư hỏng nhẹ. Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Cao Văn Lĩnh về hành vi “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Một số trường hợp khác, đối tượng chống người thi hành công vụ còn liều lĩnh, manh động dùng hung khí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Đơn cử như Nguyễn Quốc Dũng (SN 1967, trú tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) cùng con trai là Nguyễn Quốc Bảo (SN 1989) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xử lý hành vi “giết người” và “chống người thi hành công vụ” theo Điều 123 và 330 Bộ luật Hình sự xảy ra ngày 22/7, tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Dũng và Bảo đã dùng dao rựa chém nhiều nhát vào người Thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khiến gần đứt lìa cánh tay trái.

Thượng tá Vũ Bình Long, Phó Trưởng Phòng CSHS-Công an tỉnh cho biết, hành vi chống người thi hành công vụ của một số đối tượng trong thời gian gần đây là rất manh động và liều lĩnh, gây nguy hiểm, đe dọa tính mạng, sự an toàn của lực lượng thi hành công vụ. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng công an và các lực lượng khác không quản khó khăn, vất vả căng mình chống dịch nhưng một số người dân không hợp tác có hành vi chống đối quyết liệt. Hành vi này là vi phạm các quy định về phòng, chống dịch và đỉnh điểm là xâm hại tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ. Do đó, các cơ quan thực thi pháp luật đang tiếp tục điều tra để đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN