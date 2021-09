Chống người thi hành công vụ phòng chống dịch, lãnh 12 tháng tù giam

Sáng 14/9, TAND TP.Vũng Tàu đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Cao Văn Lĩnh (SN 1971, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu) 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Cao Văn Lĩnh.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17/8, Tổ tuần tra lưu động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của UBND phường 3, TP.Vũng Tàu kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 trên các tuyến đường thuộc khu vực phường 3, TP.Vũng Tàu.

Khi tổ tuần tra đến gần vòng xoay đường Lê Hồng Phong và Thống Nhất (mới) thì phát hiện xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger, biển số 72C-132.62 do Cao Văn Lĩnh điều khiển lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, hướng từ vòng xuay Ngã Năm đến vòng xoay Đài Liệt Sĩ. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh cho Lĩnh dừng xe để kiểm tra. Lĩnh dừng xe và xuất trình “Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” ký ngày 19/7/2021, của Công ty CP Quốc tế Hồng Lĩnh, không ghi ngày ra đường, không đúng thời gian ghi trong giấy nên Tổ trưởng Tổ tuần tra là bà Hà Kim Bình, Phó Chủ tịch UBND phường 3 yêu cầu Lĩnh về trụ sở Công an phường 3, TP.Vũng Tàu để làm việc. Tuy nhiên, khi đi đến vòng xuay Ngã Năm thì Lĩnh bất ngờ điều khiển xe ô tô rẽ phải theo đường Trương Công Định về hướng Nguyễn An Ninh nhằm mục đích không về trụ sở Công an phường 3 (trụ sở Công an phường 3 nằm ở hướng ngược lại).

TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt Cao Văn Lĩnh 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tổ tuần tra đã đuổi theo, liên tục yêu cầu dừng xe, nhưng Lĩnh vẫn tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy. Khi đến ngã 3 Trương Công Định - Lương Thế Vinh thuộc phường 9, TP.Vũng Tàu, Lĩnh giảm tốc độ để rẽ trái theo đường Lương Thế Vinh về hướng đường 30/4, thì 2 dân quân phường 3 là ông Mai Phước Sang điều khiển xe mô tô hiệu Honda Vision biển số 72C1-754.41 chở ông Đỗ Văn Tấn đuổi kịp và vượt lên trước đầu xe bên trái xe ô tô của Lĩnh, đồng thời yêu cầu Lĩnh dừng xe.

Tuy nhiên, Lĩnh không chấp hành mà điều khiển xe ô tô tiếp tục bỏ chạy và đụng vào xe mô tô làm ông Sang và ông Tấn ngã xuống đường. Hậu quả, ông Tấn bị xây sát nhẹ ở chân, xe mô tô của ông Sang bị hư hỏng nhẹ. Sau đó, Lĩnh tiếp tục bỏ chạy theo đường 30/4 đến vòng xoay KCN Đông Xuyên thì rẽ phải vào đường Bình Giã và dừng xe tại trước Công ty CP xây dựng dầu khí Hồng Lĩnh (địa chỉ 824 Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu). Lúc này, Tổ tuần tra UBND phường 3 cũng đuổi đến nơi và báo Công an TP.Vũng Tàu cùng lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản người có hành vi phạm tội quả tang và tạm giữ hình sự đối với Lĩnh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, để xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN