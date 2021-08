Tuần tra phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 1/8, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng được phát hiện trên địa bàn. Trước đó, ngày 31/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, lực lượng Công an xã và Quân sự xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc phát hiện N.Q.D (SN1994, trú tại ấp Trang Trí, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) đang điều khiển xe máy lưu thông trên QL55 vi phạm Chỉ thị 16 nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của D. có 1 khẩu súng AK47 không có hộp tiếp đạn. Tiếp tục kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong người D. có1 hộp tiếp đạn bên trong chứa 4 viên đạn và 15 viên đạn khác được đựng trong 1 hộp giấy.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bông Trang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật lực lượng Công an và Quân sự xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc tuần tra phát hiện trên người của D.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN, CHIẾN CÔNG