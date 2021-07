Công an TP. Bà Rịa xử lý người đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

Ngày 30/7, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Đ.T.H (SN 1987; trú tại Tổ 4, ấp Đông, Xã Hoà Long, TP.Bà Rịa) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 lên mạng xã hội Zalo.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 28/7, chị H. đăng tải trên tài khoản Zalo cá nhân "Good Lucky" nội dung "CẢ XÃ HOÀ LONG HƠN 20 CA DƯƠNG TÍNH RỒI .... TOANG RỒI Ạ”.

Thông tin chị H.đăng lên mạng Zalo không chính xác.

Sau khi thông tin không chính xác trên được đăng tải, Công an xã Hòa Long đã xác minh và mời chị H. lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị H. thừa nhận đã đăng tải thông tin để người dân xem những ai đã tiếp xúc với những người này có biện pháp chuẩn bị. Tuy nhiên, thông tin này không đúng sự thật. Công an xã Hòa Long chuyển vụ việc lên Công an TP. Bà Rịa củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Công an TP. Bà Rịa khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN