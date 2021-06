Công an TP. Bà Rịa quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Từ đầu năm đến nay, Công an TP. Bà Rịa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, góp phần mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Lực lượng Công an TP.Bà Rịa tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của tội phạm ma tuý cho cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP. Bà Rịa đã phát hiện, triệt phá 33 vụ, với 52 đối tượng tàng trữ trái phép ma túy, tang vật thu giữ hơn 18 gam ma túy đá, gần 20,5 gam thuốc lắc, 4,2 gam kentamine (ma tuý tổng hợp) và nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý.

Điển hình như ngày 11/5, tại tổ 10 ấp Tây, xã Hoà Long, lực lượng Công an TP. Bà Rịa phối hợp với Công an xã Hòa Long bắt quả tang Huỳnh Chí Hòa (SN 1990, trú tại TP. Bà Rịa) có hành vi tàng trữ trái phép 12 đoạn ống nhựa bên trong chứa chất ma tuý. Mới đây, ngày 4/6, tại khu phố 7, phường Phước Hưng, lực lượng Công an TP. Bà Rịa bắt quả tang Đinh Quang Sỹ (SN 1983, trú tại TP. Bà Rịa) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 viên ma túy tổng hợp, 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Qua khám xét nơi ở của Sỹ, công an thu giữ thêm 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 8 viên ma túy tổng hợp.

Việc đấu tranh với tội phạm ma tuý không chỉ là trách nhiệm của lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã, phường trên địa bàn TP. Bà Rịa đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ. Đơn cử như từ đầu năm 2021 đến nay, đội CSGT và Trật tự - Công an TP. Bà Rịa đã phát hiện 13 vụ, với 20 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội và ma tuý.

Thiếu tá Dương Quang Quý, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự, Công an TP. Bà Rịa cho biết, đấu tranh với tội phạm ma tuý là trách nhiệm chung của lực lượng công an và cần sự chung tay của tất cả người dân. “Khi có sự phối hợp đồng bộ thì tội phạm ma tuý khó có chỗ hoạt động. Thời gian qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT và Trật tự đã phát hiện nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Sau đó, chúng tôi báo cho lực lượng điều tra tội phạm về ma tuý để phối hợp xử lý”, Thiếu tá Dương Quang Quý nói.

Đi đôi với đấu tranh, Công an TP. Bà Rịa còn đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy và tác hại của các loại ma túy, tập trung hướng đến các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, chủ kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Nhiều, chủ một nhà nghỉ tại phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa nói: “Nhà nghỉ của gia đình tui chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh dịch vụ lưu trú. Khi khách đến thuê phòng, nhân viên kiểm tra thông tin khách lưu trú, nếu phát hiện trường hợp khả nghi sẽ tìm cách báo ngay công an phường để có biện pháp xử lý kịp thời”.

Thiếu tá Hồ Minh Tâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an TP. Bà Rịa cho biết, để công tác phòng, chống ma tuý đạt hiệu quả cao, lực lượng công an tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, đối tượng để kịp thời xử lý vụ việc. Song song đó, lực lượng công an tham mưu cho các cấp chính quyền tuyên truyền sâu rộng về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội đến tận khu dân cư để mỗi người dân là tai mắt, nguồn tin lực lượng công an điều tra khám phá nhanh các vụ án. “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường trấn áp tội phạm, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, quản lý người nghiện; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân”, Thiếu tá Hồ Minh Tâm nói.

