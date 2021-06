AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 11/6/2021

Đánh bạc

Ngày 11/6, Công an TP. Bà Rịa củng cố hồ sơ, xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 10/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Bà Rịa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Kháng (SN 1971, trú tại phường Kinh Dinh) cùng 3 đối tượng đang đánh bạc tại nhà của ông Kháng. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 bộ bài tây và gần 1,8 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Đình Kháng có hành vi cá độ bóng đá với số tiền 26,8 triệu đồng. (Diệu Linh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/6, Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra làm rõ vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, vào khoảng 21 giờ ngày 10/6, Công an huyện Đất Đỏ kiểm tra, bắt quả tang Dương Hoàng Giang (SN 1997, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) đang có hành vi tàng trữ 4 gói ma túy dạng đá. (Thúy Diệu)

Lạm dụng chiếm đoạt tài sản

Ngày 11/6, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ lạm dụng chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, ngày 16/4/2021, đối tượng Lê Thanh Vũ (SN 1990, trú phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) đến một nhà nghỉ thuộc xã Bình Châu để thuê phòng nghỉ. Đến ngày 18/4, Vũ mượn xe máy hiệu Sirius của nhà nghỉ để đi làm. Sau nhiều ngày tìm Vũ đòi xe không thành, nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an. (Minh Triết)