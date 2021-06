AN NINH - TRẬT TỰ 9/6/2021

Trộm cắp tài sản

Ngày 9/6, Công an TP. Bà Rịa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn (SN 1993, sống lang thang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trong các ngày 15 và 18/4, Tuấn đã gọi xe ba gác máy đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Hữu Thọ, KP.5, phường Phước Hiệp lấy trộm nhiều tài sản của ông Trương Võ Đại Quang tại quán cà phê mang đi bán ve chai. (Thành Lê)

Triệt phá 4 vụ án ma túy

Ngày 9/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, thực hiện “Tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy”, từ ngày 3/6 đến 8/6, lực lượng BĐBP tỉnh đã điều tra, triệt phá thành công 4 vụ án ma túy trên địa bàn tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ tang vật là nhiều gói ma túy tổng hợp dạng đá, heroin. (Minh Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh cho biết đã bắt giữ Hồ Thị Sen (61 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu), đối tượng có quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT năm 2008 về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, vào các năm 2006 và 2007, Sen đã dùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để làm hợp đồng bán nhà cho bà Phạm Thị Chung (trú tại TP. Vũng Tàu) để lấy 939 triệu đồng và thế chấp vay của bà Trần Thúy Nga 200 triệu đồng. Sau khi vụ việc bị phát giác, Sen đã bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 8/6, nhận được thông tin đối tượng có mặt tại tỉnh BR-VT, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tổ chức bắt giữ đối tượng tại TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. (Trung Dung)

Đánh bạc

Vào lúc 23 giờ ngày 8/6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 12 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc “tài xỉu” trong khu vườn điều thuộc KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân. Tang vật thu giữ: 1 bộ xí ngầu và 32,6 triệu đồng tiền mặt. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Ngọc Mai)

Mua bán dâm tại quán cà phê

Ngày 9/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Ngô Thị Mai (SN 1982, HKTT: huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi “môi giới mại dâm”. Trước đó, tối 5/6, tại ấp Đức Trung, xã Bình Ba, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Bình Ba bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại quán cà phê do Ngô Thị Mai làm chủ. (Đỗ Lưu)