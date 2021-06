AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/6, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Lê Văn Minh (SN 2002, trú tại phường 12, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, phường 12, thì gặp Trần Văn Hiểu (SN 2006, quê tỉnh An Giang) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Hoài Linh (SN 2004) và Trần Văn Hậu (SN 2004, cùng trú phường 12). Do có mâu thuẫn từ trước, Hậu dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu Minh. Minh bỏ chạy, thì bị Hiểu đuổi theo đạp ngã xuống đường. Tiếp đó Hiểu, Linh và Hậu dùng tay đánh Minh gây thương tích. (Trí Nhân)

Trộm điện thoại

Ngày 13/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hiệp (SN 1992, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Hiệp đột nhập nhà anh Phan Văn Được (SN 1992), ở ấp Bình Minh, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) trộm 1 ĐTDĐ hiệu IPhone 7 thì bị chủ nhà phát hiện và cùng người dân bắt giữ giao cơ quan công an xử lý. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/6, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Trần Hồng Mai (SN 1976, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại trước số nhà 30 đường 3/2, phường 8, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Mai đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá (trọng lượng 0,4 gram).

Tương tự, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Trần Thị Bích Ngọc (SN 2000) và Dương Kim Tính (SN 1999, cùng trú huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang 2 đối tượng trên đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá. (Nguyễn Văn, Lê Nguyễn)

Ngày 13/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Phạm Sỹ Trung (SN 1998, trú tại thôn 9, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu). Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 11/6, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Long Sơn phát hiện, bắt quả tang Trung có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét trên người Trung, lực lượng chức năng thu được 6 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 2gram. (Minh Nhân)