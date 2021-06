AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 29/6, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Bích Dân (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại địa bàn KP. Hải Tân, TT. Long Hải, lực lượng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt quả tang Dân đang tàng trữ trái phép 1 gói nhỏ ma túy đá.

• Cùng ngày, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Lâm Dũng (SN 1983, quê Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, lực lượng Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang Dũng đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 gói ma túy tổng hợp dạng Heroin tại nhà nghỉ B.L., khu Chí Linh, phường 10, TP. Vũng Tàu.

• Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04)-Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý Dương Trí Sang (SN 1995, chỗ ở: 78 đường Phước Thắng, phường 12, TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, lực lượng PC04 phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 và Công an phường Thắng Nhất bắt quả tang Sang đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng khoảng 2,3 gram tại trước nhà số C5-2/45 Trung tâm đô thị Chí Linh. (Phước An, Nguyễn Văn)

Trộm chó, lãnh 15 tháng tù

Chiều 29/6, TAND huyện Châu Đức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thanh (thường gọi là Lép, 33 tuổi, ngụ TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức) 15 tháng tù về hành vi trộm chó.

Khoảng 3 giờ sáng 1/4, Thanh điều khiển xe máy mang theo bả chó và dụng cụ hỗ trợ đi khắp các tuyến đường trên địa bàn tìm chó để trộm. Khi đi đến đoạn đường Ngã Tư Quốc Tế (thuộc xã Kim Long), phát hiện 3 con chó của một người dân đang ở lô cao su, Thanh liền thả bả để bắt. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Thanh tiếp tục trộm 1 con chó trước số nhà 83, Hùng Vương, TT. Ngãi Giao thì bị người dân bắt quả giữ và giao cơ quan công an.

Trước đó, ngày 22/1, Thanh đã bị Công an xã Bình Trung, huyện Châu Đức xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm chó. (Thái Bình)

Ngăn chặn nhóm “quái xế” chuẩn bị đua xe

Ngày 29/6, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đã ngăn chặn và đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 28/6, tại khu vực xã Long Mỹ, trong lúc đang tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT-Công an huyện Đất Đỏ phát hiện nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe nên đã tổ chức vây bắt và tạm giữ 11 thanh niên cùng với các “xế độ”.

Theo cơ quan công an, hầu hết những thanh niên này không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ xe. Các xe bị tạm giữ đều được thay đổi thiết kế, độ pô, bánh xe, xe không lắp gương chiếu hậu…

Một số xe bị lực lượng CSGT tạm giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm đối với các đối tượng này. (Tin, ảnh: Sơn Khê)