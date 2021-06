AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 28/6/2021

Đánh bạc

Ngày 28/6, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Ngày 25/6, lực lượng chức năng bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại đường Bình Giã, phường 10. Tang vật thu giữ gồm 59,5 triệu đồng, 1 ly nhựa màu trắng, 1 nắp nhựa màu đen và 3 hột xí ngầu. (Thúy Diệu)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 28/6, Công an TP. Vũng Tàu củng cố hồ sơ, xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ngày 26/6, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Trần Văn Đồng (SN 2000, trú tại phường Thắng Nhì) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 gói nilon ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ và 200 ngàn đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt quả tang Đỗ Thanh Tú (SN 1990, trú phường 4) tàng trữ 1 gói nilon ma túy tổng hợp dạng khay. Các đối tượng khai nhận tàng trữ số ma túy trên để sử dụng.

* Cùng ngày, Công an TX. Phú Mỹ tạm giữ hình sự Đào Thị Điệp (SN 1984, trú phường Tân Phước) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào lúc 20h50 ngày 25/6, lực lượng chức năng kiểm tra kiểm tra hành chính tại khu phòng trọ thuộc khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, phát hiện Điệp cất giấu 6 gói ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Diệu Linh, Thúy Diệu)

Trộm cắp tài sản

Ngày 28/6, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Khoảng 20h40 ngày 26/6, Đỗ Quốc Huy (SN 1995, HKTT xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Tiến Quốc (SN 1997, trú xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) đang trộm cắp các nắp cống chắn rác tại một khu công nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức thì bị phát hiện, bắt quả tang. Tang vật gồm 14 nắp cống chắn rác, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 10 triệu đồng. Hiện Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. (Diệu Linh)

3 thanh niên đuối nước khi đi câu cá

Lãnh đạo phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) ngày 28/6 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật thuyền, khiến 3 người bị đuối nước thương tâm. Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 45 phút chiều 27/6, tại hồ Đất Sét thuộc tổ 9, KP.Thị Vải, phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ). 3 nạn nhân gồm 2 nam và 1 nữ, được xác định là: Đ.T.N.H. (SN 1994, ngụ tại xã Kim Long, huyện Châu Đức); N.T.A. (SN 1998, ngụ tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) và N.H.T (SN 1999, ngụ tại phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ). Trước đây khoảng hơn 1 tháng, tại khu vực hồ Đất Sét cũng xảy ra một vụ đuối nước làm 2 em nhỏ tử vong. (Trúc Mạnh)

Tìm chủ sở hữu

Vào lúc 5 giờ 45 phút, ngày 21/6/2021 tổ công tác Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện tại bãi đất trống đường 36 mét, thuộc KP.Hải Bình, TT.Long Hải, Long Điền 5 bao tải màu trắng, bên ngoài ghi chữ Trung Quốc và biểu tượng hình 2 con tôm màu đỏ; bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng trong suốt (nghi là bột ngọt Trung Quốc).

Vậy ai là chủ sở hữu số hàng hóa nói trên vui lòng liên hệ đồng chí Võ Phi Sơn, Đội trưởng đội Trinh sát, số điện thoại 0364.430.610.