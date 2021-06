Bắt giữ 4 phương tiện vận chuyển trái phép 2.170m3 cát

Sáng 26/6, Đồn Biên phòng Long Sơn - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ 4 phương tiện vận chuyển trái phép khoảng 2.170m3 cát nhiễm mặn.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của ông Nguyễn Văn Triều (SN 1976, trú tại tỉnh Nam Định), thuyền trưởng tàu BV 4878.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 25/6, tại khu vực sông Mỏ Nhát (thuộc địa phận phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ), Đồn Biên phòng Long Sơn phối hợp lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phát hiện 4 phương tiện: BV 4878 do ông Nguyễn Văn Triều (SN 1976) làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 500m3 cát nhiễm mặn; BV 2979 do ông Nguyễn Tiến Dương (SN 1991, cùng trú tại tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 660m3 cát nhiễm mặn; BV 4879 do ông Nguyễn Văn Thưởng (SN 1975, trú tại TP Vũng Tàu) làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 400m3 cát nhiễm mặn; BV 2339 do ông Trần Văn Viên (SN 1983, trú tại tỉnh Đồng Nai) làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 610m3 cát nhiễm mặn. Tổng số cát nhiễm mặn chứa trên 4 phương tiện khoảng 2.170m3.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng 4 phương tiện đều không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp số cát trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 thuyền trưởng về hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Đồng thời, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ theo quy định.

Tin, ảnh: MINH NHÂN