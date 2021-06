AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 27/6, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Trần Văn Nhàn (SN 1985, trú huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại KP. Long Liên (TT. Long Điền), Công an huyện Long Điền bắt quả tang Nhàn đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá (Nhàn khai nhận). (Nguyễn Văn)

•Tương tự, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại KP. Hải Sơn (TT. Phước Hải), Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Tú đang tàng trữ 1 gói chứa chất kết tinh không màu (ma túy tổng hợp dạng đá). (Phước An)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 27/6, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xác minh, điều tra làm rõ vụ giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, từ tháng 10/2020, đến 14/6/2021, tại TP. Vũng Tàu, Đỗ Trần Gia Huy (SN 2002, quê TP. Cần Thơ) đã có hành vi quan hệ tình dục với N.H.N.N. (SN 2007, trú tại phường 3, TP. Vũng Tàu). (Sơn Khê)

Bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 27/6, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Trần Năm (SN 1980, trú tại tỉnh Đồng Nai), Sái Việt Phi (SN 1989, chỗ ở phường 12, TP. Vũng Tàu), Trần Văn Quế (SN 1990, quê tỉnh Yên Bái) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Theo hồ sơ, tại 169/13 (Đô Lương, phường 12, TP. Vũng Tàu) các đối tượng trên đã bắt giữ rồi cưỡng đoạt của ông Nguyễn Văn Hiệp (SN 1971) số tiền 25 triệu đồng. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 27/6, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại số 245 (Nguyễn Văn Cừ, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa), kẻ gian đã trộm của chị Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1988, trú tại TP. Bà Rịa) 1 máy hàn, 1 máy mài cầm tay. (Lê Nguyễn)