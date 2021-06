AN NINH - TRẬT TỰ

Giết người

Ngày 8/6, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý Trần Danh Thắng (SN 1994, quê Hà Nội) về hành vi giết người. Theo hồ sơ, Thắng và Trần Quang Thế (SN 1995, quê Lâm Đồng) cùng trú tại phòng A1406, chung cư 18 tầng, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Thắng dùng dao bấm đâm Thế 12 nhát dẫn đến tử vong. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 8/6, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc dắt xe ra vào cổng tại Công ty Thảo Ly, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, nên 2 nhân viên bảo vệ công ty này là Trần Văn Khiển (SN 1969, quê tỉnh Quảng Bình) và Đào Duy Tâm (SN 1967, trú tại TP. Vũng Tàu) xảy ra xô xát. Sau đó, Tâm vào vọng gác lấy 1 cây sắt dài khoảng 65cm đánh Khiển. Khiển dùng tay đỡ và giật lấy cây sắt đánh vào chân Tâm gây thương tích. (Sơn Khê)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 8/6, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, xe mô tô biển số 86B2-497.46 do anh Trần Bình Phong (SN 1980, trú tại tỉnh Bình Thuận) điều khiển lưu thông trên đường ven biển. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Bình Trung, xã Bình Châu, thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 93P2-441.14 do anh L.V.M. (SN 1988, quê tỉnh Bình Phước) điều khiển. Hậu quả, anh M.tử vong. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/6, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Bùi Thanh Toàn (SN 1989, quê tỉnh An Giang) và Bùi Thanh Tuấn (SN 1999, quê tỉnh Hậu Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ. Tang vật thu giữ 3 gói nhỏ ma túy đá (Toàn khai nhận). (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 8/6, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Mã Đại Phát (SN 2003) và Trần Nguyễn Thành Nhân (SN 2003, cùng trú TP. Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, 2 đối tượng trên đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu Vertu của anh Đặng Ngọc Thạch (SN 1988) để trong hộc đựng đồ xe ô tô đậu trước nhà ở KP7, phường Phước Hưng. (Trí Nhân)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 8/6, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 9/2018, tại xã Sông Xoài, Nguyễn Tấn P. (SN 1992, trú tại TX. Phú Mỹ) quen biết và sống chung với N.T.T.A (SN 2002, quê tỉnh Cà Mau) như vợ chồng và có thai. Ngày 16/5/2019, A. sinh con khi mới 16 tuổi 4 tháng. Đến ngày 7/4/2021, khi A. đi làm giấy khai sinh cho con thì bị UBND xã Sông Xoài phát hiện, chuyển hồ sơ qua cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. (Lê Nguyễn)