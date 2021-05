Tìm người điều khiển phương tiện va chạm giao thông tại giao lộ Tú Xương - Bà Huyện Thanh Quan

Vào khoảng 5 giờ ngày 13/5/2021, tại giao lộ Tú Xương - Bà Huyện Thanh Quan, phường 4, TP. Vũng Tàu xảy ra vụ TNGT.

Xe máy hiệu Jupiter, BKS: 72F1-044.68 do anh Nguyễn Thanh Thiện (SN:1980, HKTT: 198/16 Lê Lai, P4, TP. Vũng Tàu) điều khiển, lưu thông trên đường Tú Xương theo hướng Cô Bắc về Nguyễn Văn Trỗi. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy do một người chưa rõ lai lịch điều khiển. Hậu quả: anh Thiện chấn thương sọ não, cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Hình ảnh Camera ghi nhận người và phương tiện va chạm chạy khỏi hiện trường vụ TNGT.

Công an TP. Vũng Tàu thông báo tìm người điều khiển phương tiện va chạm với xe máy của anh Nguyễn Thanh Thiện. Nếu công dân nào có thông tin về vụ việc, đối tượng, phương tiện va chạm giao thông trong vụ TNGT này, xin vui lòng liên hệ và cung cấp cho cơ quan Công an TP. Vũng Tàu, qua số điện thoại : 098.318.1484, để giúp cơ quan Công an có cơ sở làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Vũng Tàu kêu gọi người điều khiển phương tiện va chạm với nạn nhân trong vụ TNGT trên, nhanh chóng liên hệ với Công an TP Vũng Tàu để được giải quyết.

AN BÌNH