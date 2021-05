Bản án thích đáng cho 2 kẻ nhẫn tâm

BẠO HÀNH, CHĂN DẮT CON, CHÁU ĐI ĂN XIN Theo lời kể của bà Rí, bà có một người con trai duy nhất là anh N.Đ.Tr. (SN 1986). Năm 2010, anh Tr. và Gái lấy nhau. Gái đã có một đời chồng và có 2 người con gái riêng là V.T.T.L. (20 tuổi) và Đ.T.H. (17 tuổi). Trong thời gian chung sống với anh Tr., Gái sinh được 5 người con gồm: N.T.M.D. (SN 2010), Đ.N.Tr.Tr. (2012), Đ.N.Tr.T. (2014), Đ.N.Tr.H. (2016), N.Tr.N (2017). Năm 2018, anh Tr. đột ngột qua đời. Theo cáo trạng, tháng 12/2018, Đào Văn Bé đến nhà của bà Rí ở nhờ. Trong thời gian này, Bé và Đ.T.H. (con riêng của Gái) xảy ra mâu thuẫn với bà Rí, nên Bé đã dẫn H. bỏ nhà đi thuê trọ tại TP . Bà Rịa để ở. Bé và cháu H. cùng nhau đi xin ăn và trong thời gian này hai người đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Về vụ việc này, ngày 23/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc ra quyết định tách vụ án “Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” do Bé gây ra với H. để tiếp tục điều tra, xử lý sau. Năm 2019, Bé đưa H. về huyện Xuyên Mộc và liên hệ với Gái dẫn theo 5 người con của mình từ nhà bà Rí về huyện Xuyên Mộc để cùng hành nghề ăn xin. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, Bé và Gái đã bạo hành, chăn dắt D. và Tr. đi ăn xin hàng ngày từ địa bàn huyện Xuyên Mộc đến TP. Bà Rịa và ngược lại. Hai đối tượng luôn theo sau để canh chừng. Bé và Gái giao chỉ tiêu mỗi ngày nếu các bé mang về đủ 900 ngàn đồng thì chỉ được ăn cơm với nước tương. Ngày nào các cháu không xin đủ số tiền nêu trên sẽ bị Bé và Gái chửi mắng, dùng tay, roi tre, dây điện, vợt muỗi điện đánh, chích điện vào người và bỏ đói. Đầu tháng 2/2020, khi Bé và Gái cùng các cháu đang ăn xin tại huyện Xuyên Mộc thì bị Công an thị trấn Phước Bửu phát hiện, nghi vấn chăn dắt ăn xin nên mời lên làm việc, nhưng cả hai không chấp hành. Sau đó, Bé và Gái dẫn các cháu rời đến TP. Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) thuê nhà trọ để ở và tiếp tục ép buộc các cháu bé đi xin ăn, rồi lại chuyển địa bàn về TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và TP. Bà Rịa. Cuối tháng 6/2020, lợi dụng lúc Gái không để ý, 2 cháu D. và Tr. đã bắt xe buýt trốn về nhà bà Rí ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai và kể toàn bộ sự việc cho bà biết. Sau đó, bà Rí đến Công an xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ tố cáo vụ việc. Công an xã Xuân Bảo đã báo tin đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc để điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bé và Gái.