AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/5, Công an TX.Phú Mỹ đã bắt giam Lã Sơn Lộc (SN 1993), Phạm Thành Long (SN 1996), Đỗ Quyết Thắng (SN 1998, cùng trú tại TX.Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại KP. Phước Sơn, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/5, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại một phòng của tầng 21, tòa nhà Sơn Thịnh 2, Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Lê Trần Minh Sơn (SN 1994, quê tỉnh Đồng Nai), Vũ Sơn Lâm (SN 1995), Chung Tú, Nguyễn Chí Linh (SN 1994, quê Lâm Đồng) đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy dạng khay, 13 viên thuốc lắc. (Nguyễn Văn)

Mượn xe không trả

Ngày 13/5, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ngày 23/4, anh Đặng Quốc Tín (SN 1987, chỗ ở ấp Nam, xã Long Phước, TP. Bà Rịa) cho Mai Trọng Nghĩa (SN 1994, trú tại huyện Long Điền) mượn xe mô tô biển số 72C1-735.64 nhưng đến nay Nghĩa không trả xe và cũng không liên lạc được. (Lê Nguyễn)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 13/5, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, do quen biết, có quan hệ tình cảm với nhau nên Nguyễn Văn Bằng (SN 1993, trú tại huyện Đất Đỏ) chở cháu N.L. Q.N. (SN 2006, trú tại huyện Long Điền) đến nhà nghỉ H.T. thuộc KP. Long Bình, TT. Long Điền, huyện Long Điền và quan hệ tình dục. Sau đó, gia đình cháu N.biết sự việc nên đến cơ quan công an trình báo. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 13/5, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý Cao Trường Giang (SN 1988, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, do cần tiền mua ma túy sử dụng nên Giang đã trộm 24 cánh cửa sắt bảo vệ mộ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã Kim Long, huyện Châu Đức. (Sơn Khê)