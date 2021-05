AN NINH - TRẬT TỰ 12/5/2021

Giấu ma túy trong khẩu trang

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bà Rịa cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Chí Hòa (31 tuổi, trú tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa) để tiếp tục điều tra về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 11/5, tại khu vực ấp Tây, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy phối hợp với Công an xã Hòa Long phát hiện Huỳnh Chí Hòa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc khẩu trang y tế Hòa đang đeo có cất giấu 12 đoạn ống nhựa, bên trong có chứa chất bột màu trắng (đối tượng khai là heroin). (Thành Trung)

Phá tụ điểm đánh bạc

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bà Rịa cho biết đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi “đánh bạc”. Theo đó, vào lúc 5 giờ 20, ngày 11/5, tại khu vực cây xăng trên Quốc lộ 51, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, Công an TP. Bà Rịa đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Lực lượng công an thu giữ số tiền 6,8 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu. Cơ quan công an đã mời Nguyễn Công Tú (SN 1982), Võ Minh Dương (SN 1985) và Đỗ Văn Trung (SN 1982, cùng trú tại TP. Bà Rịa) về làm việc. Cùng ngày, Võ Minh Sang (SN 1978) và Phạm Văn Toản (SN 1976) cũng đã đến cơ quan công an đầu thú. (Đỗ Lê)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 12/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xác minh, làm rõ vụ “giao cấu với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi” do Công an xã Hòa Hưng chuyển giao. Vào khoảng tháng 4/2020, Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, trú tại huyện Xuyên Mộc) quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu A. (SN 2005). Sau đó, Tùng và A. quan hệ tình dục với nhau tại nhà của Tùng ở xã Hòa Hưng. Đến tháng 3/2021, cháu A. sinh con khi chưa đủ 16 tuổi. Khi gia đình A. đến bộ phận một cửa của 1 xã tại huyện Xuyên Mộc đăng ký khai sinh cho cháu bé thì bị cán bộ tư pháp xã phát hiện vụ việc, trình báo cơ quan công an. (Ngọc Mai)