Vẫn được cấp căn cước công dân gắn chip

Nhiều bạn đọc gọi điện đến đường dây nóng Báo BR-VT thắc mắc về việc không có sổ hộ khẩu tại tỉnh BR-VT mà chỉ có sổ tạm trú hoặc không có sổ tạm trú thì có được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip hay không. Nếu có thì quy trình, thủ tục ra sao.

Về vấn đề này, phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh.

•Phóng viên: Thưa Thượng tá, nhiều địa phương trên cả nước đã tiến hành cấp CCCD gắn chip cho người ngoại tỉnh tạm trú. Vậy, tại BR-VT, việc cấp CCCD cho người dân ngoại tỉnh tạm trú được lực lượng công an triển khai thực hiện như thế nào?

- Thượng tá Đinh Văn Bình: Ngày 17/4/2021, Bộ Công an đã ban hành Công điện số 250, hướng dẫn về việc cấp CCCD cho người dân chưa có hộ khẩu tại địa phương. Tiếp đó, ngày 28/4/2021, Bộ Công an ban hành Công điện số 278 về hướng dẫn bổ sung cấp CCCD gắn chip cho công dân không có hộ khẩu tại địa phương. Theo đó, Công an tỉnh BR-VT đã thực hiện công điện của Bộ Công an triển khai cấp CCCD gắn chip cho người dân không có hộ khẩu tại tỉnh BR-VT. Đến nay, lực lượng công an đã cấp được 611 CCCD gắn chip cho công dân không có hộ khẩu tại BR-VT. Những trường hợp này đều là người tạm trú.

Điều 25 Luật Căn cước công dân, thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD quy định: Tại thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp. Tuy nhiên, do quá đông người dân đến làm CCCD gắn chip, cùng với việc máy móc, phần mềm đang trong thời gian bổ sung, hoàn thiện nên việc trả CCCD gắn chip cho người dân thường chậm hơn nhiều so với thời hạn nêu trên và đã được cán bộ công an ghi trong giấy hẹn. Theo Thông tư 40/2019 của Bộ Công an, khi người dân đến nhận CCCD, cán bộ công an sẽ cắt góc CMND. Trong thời gian chờ CCCD gắn chip, công dân vẫn sử dụng CCCD hoặc CMND cũ như bình thường.

•Quy trình, thủ tục để người ngoại tỉnh tạm trú được cấp CCCD gắn chip như thế nào? Những trường hợp không có sổ tạm trú có được cấp CCCD gắn chip không, thưa Thượng tá?

- Các trường hợp có hoặc không có sổ tạm trú khi đến các điểm cấp CCCD gắn chip trên địa bàn tỉnh cần mang theo một trong các giấy tờ sau: CMND, CCCD, sổ hộ khẩu, hoặc giấy khai sinh để chứng minh nhân thân, nơi thường trú của mình. Sau đó, cán bộ công an sẽ tiếp nhận hồ sơ để bổ sung vào phiếu khai thu thập thông tin dân cư (DC01). Sau khi bổ sung vào phiếu DC01, cán bộ tiếp nhận sẽ nhập thông tin để cấp CCCD như: lăn vân tay, chụp hình, in biểu mẫu phiếu thu nhận thông tin CCCD (CC02) để công dân kiểm tra và ký xác nhận. Tiếp đó, công an tỉnh sẽ chuyển phiếu về nơi công dân cư trú để phối hợp với công an địa phương nơi công dân thường trú xác nhận các thông tin và tiến hành cấp CCCD theo quy định. Như vậy, công dân có hoặc không có sổ tạm trú cũng vẫn được cấp CCCD gắn chip bình thường.

Thời gian qua, để chủ động đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip, nhằm hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Công an giao cho Công an tỉnh BR-VT là cấp hơn 950.700 CCCD cho công dân trong độ tuổi quy định trước ngày 1/7/2021, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương đã chủ động, huy động tối đa lực lượng, linh hoạt bố trí cấp CCCD theo ca phù hợp tình hình tại địa phương. Đến thời điểm này, việc cấp CCCD gắn chip trên địa bàn tỉnh đã đạt được 50% tiến độ công việc.

•Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc cấp CCCD tiếp tục được thực hiện như thế nào?

- Hiện nay, việc cấp CCCD gắn chip cho người dân vẫn được thực hiện. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tại các điểm cấp CCCD gắn chip, lực lượng công an đã bố trí cán bộ đo thân nhiệt, yêu cầu công dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm thủ tục và giữ khoảng cách. Các địa phương sắp xếp, thông báo lịch làm CCCD theo từng khung giờ, tránh tập trung đông người vào một thời điểm. Cơ quan công an đề nghị công dân, khi đến làm thủ tục cấp CCCD thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế theo nguyên tắc 5K, để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

•Xin cảm ơn Thượng tá về cuộc trao đổi này!

