Duy trì các tổ cấp CCCD lưu động đến 1/7

Để hoàn thành việc cấp 950.700 CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên theo chỉ tiêu Bộ Công an giao, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện “chiến dịch” cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh huy động tối đa nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện máy móc và xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể, tổ chức cấp thẻ CCCD theo phương châm “chiến dịch” và “thần tốc”, quyết liệt và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an giao. UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến ngày 1/7/2021 Công an tỉnh phải tiếp tục duy trì các tổ cấp thẻ CCCD lưu động tại khu dân cư, cơ quan, tổ chức, DN, nhà trường, bệnh viện... làm việc liên tục 3 ca tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.

Thời gian thực hiện hằng ngày bắt đầu từ 7h00 đến 22h00, tùy tình hình thực tế có thể tăng cường lực lượng, phương tiện kéo dài thời gian làm việc để bảo đảm tiến độ đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

PHƯƠNG ANH