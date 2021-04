Động viên cán bộ, chiến sĩ ngày đêm làm CCCD gắn chíp lưu động

Tối 17/4, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đất Đỏ đang làm CCCD gắn chíp lưu động tại TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

Thời gian qua, Công an huyện Đất Đỏ đã thực hiện làm căn cước cho người dân từ 5 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau, với tinh thần “chừng nào hết người dân đến làm CCCD thì cán bộ, chiến sĩ mới nghỉ”. Do đó, sự thăm hỏi, động viên kịp thời của Giám đốc Công an tỉnh là nguồn khích lệ, động viên đối với người dân và cán bộ, chiến sĩ công an địa phương đang thực thi nhiệm vụ.

Được biết, sau thời gian tổ chức thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-Công an tỉnh và công an các địa phương đã tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức làm thủ tục cấp căn cước cho công dân từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã triển khai cấp CCCD lưu động đến tận các xã, phường, trường học…

Dự kiến từ nay đến ngày 1/7/2021, Công an tỉnh BR-VT đặt mục tiêu sẽ cấp 950.700 thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

PHƯỚC AN