AN NINH - TRẬT TỰ

Cướp giật điện thoại

Ngày 16/5, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý Lê Huỳnh Long (SN 2000, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan công an, Long khai nhận, ngày 11/4, tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức y đã cướp giật 1 ĐTDĐ nhãn hiệu I phone 7 của chị Nguyễn Ngọc Minh (SN 1988, trú tại huyện Xuyên Mộc). (Sơn Khê)

Mượn xe không trả

Ngày 16/5, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Hoàng Tuấn (SN 1993, quê Hà Tĩnh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại phường 12, TP. Vũng Tàu, Tuấn mượn của anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1995, quê Hà Tĩnh) xe máy biển số 38K1-284.07 để đi công việc, sau đó mang xe cầm cố lấy tiền tiêu xài. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 16/5, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Dương Hữu Sơn (SN 1993, ngụ phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại hẻm 442/1/2 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Sơn đang tàng trữ 100 viên thuốc lắc các loại, 6 gói ma túy tổng hợp dạng khay. (Nguyễn Văn)

Cùng ngày, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Hà Trung Dự (SN 1989, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 1, KP. Suối Nhum, phương Hắc Dịch, lực lượng Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang Dự đang bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Phước An)

Đánh bạc

Ngày 16/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại ấp 4B, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, lực lượng Công an xã Tân Lâm bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài Catte ăn tiền gồm: Nguyễn Tân Thuận (SN 1972), Trần Thị Lộc (SN 1958), Nguyễn Thị Hóa (SN 1974) và Nguyễn Thị Thu Thỏa (SN 1975, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc). Tang vật thu giữ 1 bộ bài tây loại 52 lá và số tiền 240 ngàn đồng. Trong đó, Thuận và Lộc đã bị Công an xã Tân Lâm xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc vào ngày 10/2/2021. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại 95/7 Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu, Công an TP. Vũng Tàu tạm giữ 1 xe máy hiệu Honda màu xám, biển số 59A3-00782, số máy C17E-1500129, số khung RC42-1400129. Ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (số 1 Nguyễn Thái Học, phường 7 gặp ĐTV Nguyễn Quốc Tiến, SĐT: 0937.380.078) để giải quyết.