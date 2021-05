AN NINH - TRẬT TỰ

Tai nạn giao thông, 3 người thương vong

Ngày 14/5, Công an TP. Vũng Tàu đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ TNGT xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, vào khoảng 7h10 phút ngày 13/5, xe mô tô do anh Hồ Bá V. (SN 2004, chưa rõ nơi cư trú) điều khiển lưu thông trên đường 30/4 theo hướng từ cầu Rạch Bà về cảng Dầu Khí, khi đến trước số nhà 127 (đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) đã va chạm với xe mô tô do bà Nguyễn Thị H. (SN 1956, trú phường 10. TP. Vũng Tàu) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả bà H. chết tại bệnh viện Vũng tàu, anh V. bị thương, 2 xe hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định do anh V. vượt không đúng quy định. (Minh Triết)

•Ngày 14/5, Công an TX. Phú Mỹ đang củng cố hồ sơ vụ TNGT khiến 1 người chết, xảy ra tại Km 8+800, đường Hội Bài - Phước Tấn (thuộc tổ 3, ấp 4, Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ). Theo đó, xe mô tô do anh Danh T. (SN 2006, trú ấp 4, Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) điều khiển lưu thông theo hướng Hội Bài - Phước Tấn đi Tân Hòa, khi đến đoạn đường trên đã không làm chủ tốc độ tay lái, tự đâm vào gốc cây gây TNGT. Hậu quả, anh T. chết tại Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ. (Diệu Thúy)

Bắt nhóm đối tượng trộm tấm đan thoát nước

Ngày 14/5, Công an TX. Phú Mỹ đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời đang khai thác điều tra mở rộng vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua sàng lọc, truy xét Công an TX. Phú Mỹ đã triệu tập Trần Minh Luân (SN 1988, ngụ KP.Quảng Phú, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Luân đã thừa nhận trộm 9 tấm đan hố thu nước mưa ở khu vực đường Hùng Vương và Nguyễn Huệ (thuộc phường Phú Mỹ). Sau khi trộm số tấm đan trên, Luân đem bán cho vựa ve chai của Nguyễn Thị D. (SN 1988, trú tại KP. Tân Hạnh, phường Phú Mỹ).

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an TX. Phú Mỹ đã triệu tập các đối tượng, gồm: Phạm Công Thi (SN 1997), Võ Văn Nhã (SN 2001), Nguyễn Bửu Thanh (SN 1994), Trần Tài Nhân (SN 1994, cùng trú tại TX. Phú Mỹ). 4 đối tượng này khai nhận, đã nhiều lần trộm tấm đan bằng gang tại hố thu nước mưa của hệ thống thoát nước trên địa bàn TX. Phú Mỹ với số lượng khoảng 30 tấm. Sau đó, nhóm đối tượng này đem đi tiêu thụ tại 2 vựa ve chai của Nguyễn Ngọc Khoa (SN 1986) và Nguyễn Hữu Điệp (SN 1985) cùng ở KP. Ông Trịnh (phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ). Nguyễn Hữu Điệp và Nguyễn Ngọc Khoa cũng thừa nhận đã nhiều lần mua tấm gang hố thu nước mưa từ nhóm đối tượng trên. (Trí Nhân)

Trộm xe

Ngày 14/5, Công an TP. Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Đắc Cường (SN 1997, trú phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 5h10 phút, ngày 13/5, Cường đến khu phòng trọ đường Phước Thắng (phường 12, TP. Vũng Tàu) lấy trộm 1 xe máy hiệu Honda Wave (trị giá 15 triệu đồng). Trong quá trình chạy trốn, đối tượng gây tai nạn giao thông tại khu vực ngã ba Long Cung (phường 10, TP. Vũng Tàu). Hồ Đắc Cường bị Công an phường 10 bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu đô thị Chí Linh (phường 10, TP. Vũng Tàu). (Minh Triết)

Cướp tài sản

Ngày 14/5, Công an TX. Phú Mỹ điều tra, xử lý vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Khoảng 0h ngày 13/5, chị Đỗ Ngọc T.V. (SN 1994, trú xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) đang lưu thông bằng xe máy trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (đoạn thuộc phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) thì bị đối tượng Nguyễn Phi Hải (SN 1995, trú phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) chặn lại, đe dọa rồi cướp của chị V. chiếc ba lô. Tài sản bên trong gồm 2 điện thoại di động và 200 ngàn đồng. Chị V. đã gọi vào số điện thoại của mình để xin lại tài sản và được Hải đồng ý. Trưa 13/5, khi Hải đến điểm hẹn tại KP1 (phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) thì bị Công an phường Hắc Dịch bắt giữ. (Diệu Linh)

Tìm người điều khiển phương tiện va chạm giao thông

Vào khoảng 5 giờ ngày 13/5, tại giao lộ Tú Xương - Bà Huyện Thanh Quan (TP. Vũng Tàu) xảy ra vụ TNGT. Xe mô tô hiệu Jupiter, BKS: 72F1-044.68 do anh Nguyễn Thanh Thiện (SN 1980, HKTT: 198/16 Lê Lai, P4, TP. Vũng Tàu) điều khiển, lưu thông trên đường Tú Xương theo hướng Cô Bắc về Nguyễn Văn Trỗi. Khi đến địa điểm trên thì xảy va chạm với xe mô tô do 1 người chưa rõ lai lịch điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Thiện chấn thương sọ não, cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa.

Công an TP. Vũng Tàu thông báo tìm người điều khiển phương tiện va chạm với xe mô tô của anh Nguyễn Thanh Thiện. Công dân nào có thông tin về vụ việc, đối tượng, phương tiện trong vụ TNGT này, vui lòng liên hệ và cung cấp cho Công an TP. Vũng Tàu, qua số điện thoại: 098.318.1484, để giúp cơ quan Công an có cơ sở làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an TP. Vũng Tàu cũng kêu gọi người điều khiển phương tiện va chạm với nạn nhân trong vụ TNGT trên, nhanh chóng liên hệ với Công an TP. Vũng Tàu để được giải quyết. (An Bình)