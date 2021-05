Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2021

Tháng 5 này, hàng loạt chính sách, quy định mới được áp dụng, có thể kể đến như: tăng mức hỗ trợ học nghề cho người đóng bảo hiểm thất nghiệp; giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi; cho phép dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp; quy định về công an xã chính quy...

Lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề

Từ ngày 15/5, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng lên 1,5 triệu đồng và 4,5 triệu đồng một người với mỗi khóa học trong thời gian trên 3 tháng và tối đa 3 tháng, theo Quyết định 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đây, mức hỗ trợ đối với lao động học nghề là 1 triệu đồng/người/tháng, không phụ thuộc vào thời gian đào tạo. Quyết định 17/2021/QĐ-TTg cũng hướng dẫn những người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày 15/5 nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề mới vừa nêu.

Giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi

Theo quy định tại Thông tư số 24/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi, kể từ ngày 17/5 tới đây sẽ giảm 50% mức phí: Thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp; thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp; thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, đối với thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế), mức phí 5.700.000 đồng/1 cơ sở/lần được giảm 50% chỉ còn 2.850.000 đồng. Thẩm định chỉ định, thừa nhận phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi, mức phí 5.900.000 đồng/01 phòng/lần sẽ được giảm xuống chỉ còn 2.950.000 đồng…

Lần đầu tiên có hướng dẫn về dạy học trực tuyến

Điểm mới của Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5), đó là học sinh được kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến nếu không thể đến trường vì lý do bất khả kháng. Thông tư cũng hướng dẫn hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT là văn bản đầu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Không thu lệ phí gia hạn hộ chiếu từ 22/5

Người dân sẽ không phải nộp lệ phí gia hạn hộ chiếu từ 22/5 theo Thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Trước đây, người dân phải nộp 100.000 đồng cho mỗi lần gia hạn hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Nghị định 42/2021/NĐ-CP ban hành ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy có hiệu lực từ ngày 16/5/2021.

Nghị định này quy định vị trí, thẩm quyền quyết định của tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy (Công an xã chính quy); lộ trình thực hiện; quan hệ công tác, điều kiện bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy; trách nhiệm của các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã chính quy.

Trong đó, việc xây dựng Công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2021, có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Về lộ trình xây dựng Công an xã chính quy, Nghị định nêu rõ: Hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trước ngày 30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy trước ngày 30/6/2022.

Công dân có thể nhắn tin để tra cứu thông tin về cư trú

Người dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an từ ngày 14/5 theo Nghị định 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Trường hợp người dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân, cơ quan trên sẽ có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

