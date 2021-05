AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 6/5, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại KP.Hải Tân (TT. Long Hải), lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Vũ Minh Quân (SN 1983), Hoàng Tăng Triều (SN 1980), Hoàng Văn Hữu (SN 1994) cùng trú tại huyện Long Điền và Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1989, trú tại huyện Đất Đỏ) đang có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Phước An)

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 6/5, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại TT. Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với ông Trần Sản (SN 1956, trú tại huyện Xuyên Mộc) nên Lê Đình Quốc (SN 1985, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã dùng côn nhị khúc đập xe ô tô của con ông Sản làm hư hỏng kính chắn gió và đèn chiếu hậu. (Sơn Khê)

Đánh bạc

Ngày 6/5, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu đã bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi bài binh Ấn Độ, xảy ra tại số nhà 37/15A (Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì). Tang vật thu giữ, gồm: 1 bộ bài 52 lá và 49,48 triệu đồng tiền mặt. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/5, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xác minh vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên Quốc lộ 56 (thuộc ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa). Theo trình bày của bị hại, tại địa điểm trên, anh Đặng Thanh Bình (SN 1991, TP. Bà Rịa) bị 1 đối tượng tên Bin (chưa rõ nhân thân, lai lịch) dùng đá đánh vào đầu gây thương tích. (Trí Nhân)

Trộm xe máy

Ngày 6/5, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông Trương Văn Hồng (SN 1964, ở ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) dựng xe máy hiệu Honda Wave màu trắng bạc, biển số 72H1-253.43 trước cổng nhà thì bị kẻ gian lấy trộm. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP. Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe máy hiệu Honda Wave, biển số 72L2-2215, số khung PUM5X002538, số máy 52FMH5002538. Ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (số 01, đường Nguyễn Thái Học, phường 7, gặp ĐTV Dương Văn Nhật, SĐT: 0968.727.279) để giải quyết theo quy định.