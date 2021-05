AN NINH - TRẬT TỰ 5/5/2021

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/5, Công an TP. Vũng Tàu đã bắt quả tang các đối tượng: Nguyễn Anh Tài (24 tuổi, trú tại phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu), Phạm Quốc An (23 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) và Nguyễn Trọng Sơn (29 tuổi, trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu) đang i tàng trữ trái phép 4 viên ma túy tổng hợp tại khu vực phường 8, TP. Vũng Tàu. Công an TP. Vũng Tàu tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. (Huy Na)

Trộm xe máy

Ngày 5/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Vũ Chúc Phong (29 tuổi, trú tại TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Phong đã ra tay trộm 1 xe mô tô BKS: 72G1-39871 tại khu phố Xóm Rẫy, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. (Huy Ngô)

Chứa mại dâm bị bắt

Ngày 5/5, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Phạm Thị Hòa (46 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ T.T (thuộc phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) do Phạm Thị Hòa làm quản lý. (Ngô Huy)

Mô tô va chạm xe khách, 1 người bị thương

Ngày 5/5, Phòng CSGT Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km07+200 QL55 đoạn thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền. Xe ô tô khách BKS: 72B-01611 do Lê Hoàng Phúc (31 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông hướng xã An Nhất đi Long Điền, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS: 72F1-06769 do bà Phạm Thị Ngọc (65 tuổi, trú tại TT. Đất Đỏ) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến người điều khiển xe mô tô bị thương. (Kim Anh)